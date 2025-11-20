- Дата публикации
Названы лучшие сорта огурцов для следующего сезона: обильно плодоносят, не боятся холода и жары
Какие сорта огурцов подходят для выращивания в открытом грунте и теплицах: советы профессиональных агрономов.
Огурцы — одна из самых популярных овощных культур, поэтому они есть на каждом украинском огороде. Все опытные хозяева знают, что для обильного урожая хрустящих и сочных плодов нужно выбирать правильные сорта. Рассказываем, какие сорта огурцов хорошо плодоносят, не нуждаются в тщательном уходе и выдерживают неблагоприятные погодные условия.
Какие лучшие сорта огурцов для следующего сезона
«Сенсация F1». Этот гибрид подходит и для теплиц, и для открытого грунта. Плоды вырастают длинными, хрустящими и ровными. «Сенсация» отличается устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям: холод и жара не влияют на урожайность этого сорта.
«Атлет». Сорт раннеспелый, плоды небольшие, но их вырастает много. «Атлет» прекрасно переносит перепады температур и редко болеет мучнистой росой и бактериозом. Идеален для тех, кто хочет как можно быстрее получить первые огурчики из своего огорода.
«Фермер F1». Сорт известен высокой урожайностью и стабильным плодоношением даже в неблагоприятных условиях. Огурцы сладкие, хрустящие и не имеют горечи. Гибрид универсального назначения — плоды подходят как для салатов, так и для консервирования.
«Белый ангел F1». Эти огурцы не нуждаются в тщательном уходе, будут обильно плодоносить до поздней осени. Плоды светлые, хрустящие, отлично подходят для салатов и маринования. Сорт устойчив к жаре и недостатку влаги.