Названы лучшие сорта огурцов для следующего сезона: обильно плодоносят, не боятся холода и жары

Какие сорта огурцов подходят для выращивания в открытом грунте и теплицах: советы профессиональных агрономов.

Огурцы — одна из самых популярных овощных культур, поэтому они есть на каждом украинском огороде. Все опытные хозяева знают, что для обильного урожая хрустящих и сочных плодов нужно выбирать правильные сорта. Рассказываем, какие сорта огурцов хорошо плодоносят, не нуждаются в тщательном уходе и выдерживают неблагоприятные погодные условия.

Какие лучшие сорта огурцов для следующего сезона

  1. «Сенсация F1». Этот гибрид подходит и для теплиц, и для открытого грунта. Плоды вырастают длинными, хрустящими и ровными. «Сенсация» отличается устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям: холод и жара не влияют на урожайность этого сорта.

  2. «Атлет». Сорт раннеспелый, плоды небольшие, но их вырастает много. «Атлет» прекрасно переносит перепады температур и редко болеет мучнистой росой и бактериозом. Идеален для тех, кто хочет как можно быстрее получить первые огурчики из своего огорода.

  3. «Фермер F1». Сорт известен высокой урожайностью и стабильным плодоношением даже в неблагоприятных условиях. Огурцы сладкие, хрустящие и не имеют горечи. Гибрид универсального назначения — плоды подходят как для салатов, так и для консервирования.

  4. «Белый ангел F1». Эти огурцы не нуждаются в тщательном уходе, будут обильно плодоносить до поздней осени. Плоды светлые, хрустящие, отлично подходят для салатов и маринования. Сорт устойчив к жаре и недостатку влаги.

