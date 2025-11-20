Названы лучшие сорта огурцов для следующего сезона: обильно плодоносят, не боятся холода и жары

Огурцы — одна из самых популярных овощных культур, поэтому они есть на каждом украинском огороде. Все опытные хозяева знают, что для обильного урожая хрустящих и сочных плодов нужно выбирать правильные сорта. Рассказываем, какие сорта огурцов хорошо плодоносят, не нуждаются в тщательном уходе и выдерживают неблагоприятные погодные условия.

«Сенсация F1». Этот гибрид подходит и для теплиц, и для открытого грунта. Плоды вырастают длинными, хрустящими и ровными. «Сенсация» отличается устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям: холод и жара не влияют на урожайность этого сорта.

«Атлет». Сорт раннеспелый, плоды небольшие, но их вырастает много. «Атлет» прекрасно переносит перепады температур и редко болеет мучнистой росой и бактериозом. Идеален для тех, кто хочет как можно быстрее получить первые огурчики из своего огорода.

«Фермер F1». Сорт известен высокой урожайностью и стабильным плодоношением даже в неблагоприятных условиях. Огурцы сладкие, хрустящие и не имеют горечи. Гибрид универсального назначения — плоды подходят как для салатов, так и для консервирования.