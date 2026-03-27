Названы лучшие стрижки, которые маскируют седину: прически для безупречного вида

Седина — естественный этап, который рано или поздно появляется у каждой женщины. Однако это не повод постоянно тратить время и средства на покраску. Современные стилисты предлагают эффективное решение: правильно подобранная стрижка может не только замаскировать седые пряди, но и сделать образ более свежим и ухоженным. Некоторые прически настолько удачно работают с текстурой волос, что седина превращается в стильный акцент.

Боб с текстурой

Какие стрижки для седых волос / © Mixnews

Это универсальная стрижка, которая придает объем и движение волосам. Благодаря неровным прядям седина растворяется в общей текстуре и становится менее заметной.

Каскад

Какие стрижки для седых волос / © Фото из открытых источников

Слои создают эффект естественного цветового перелива. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет окрашивать волосы, но стремится выглядеть стильно.

Пикси

Какие стрижки для седых волос / © Mixnews

Короткая стрижка, которая выглядит современно и динамично. Она подчеркивает черты лица и делает седину частью модного образа.

Каре с легкой халатностью

Какие стрижки для седых волос / © Фото из открытых источников

Немного взъерошенная укладка помогает скрыть разницу в оттенках волос. Такая прическа выглядит естественным и не требует идеальной гладкости.

Шегги

Какие стрижки для седых волос / © Mixnews

Эта стрижка специально предназначена для текстуры и объема. Она идеально подходит для маскировки седины благодаря хаотическим слоям.