Названы недорогие продукты, содержащие много омега-3: полезные для сердца и нервной системы

Какие продукты содержат больше всего омега-3 / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны организму для нормальной работы сердца, мозга, сосудов и других систем. Самые известные из них — ALA, EPA и DHA. При этом EPA и DHA преимущественно содержатся в жирной морской рыбе, а ALA — в семенах, орехах и некоторых растительных маслах. Чтобы получать достаточное количество этих полезных жиров, необязательно покупать дорогой лосось. Есть немало бюджетных продуктов, которые легко добавить в привычный рацион.

Сельдь

Один из самых выгодных способов получить омега-3 — обычная сельдь. Это жирная морская рыба, содержащая EPA и DHA. Регулярное употребление рыбы и других морепродуктов связывают с пользой для сердечно-сосудистой системы, а омега-3 играют немаловажную роль в работе клеток и нервной системы.

Реклама

Сельдь можно добавлять в салаты, подавать с овощами или использовать как простую белковую составляющую ужина. Главное — не увлекаться очень солеными вариантами.

Реклама

Сардины

Консервированные сардины — еще один доступный продукт с высоким содержанием морских омега-3. Они содержат EPA и DHA, также являются источником белка и других питательных веществ. По данным обзоров пищевой ценности, сардины относятся к жирной рыбе, богатой длинноцепочными омега-3.

Их преимущество еще и в том, что они долго сохраняются и не нуждаются в сложном приготовлении. Сардины можно добавлять в салаты, бутерброды или подавать с крупами и овощами.

Льняное семя

Среди растительных продуктов одним из лучших источников омега-3 являются семена льна. Она содержит ALA, а также клетчатку и другие растительные компоненты. По данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья США, именно ALA является основной омега-3 жирной кислотой во льне.

Семена лучше употреблять молотым, ведь так организму проще получить питательные вещества из него. Его можно добавлять в кашу, кисломолочные продукты, салаты или домашнюю выпечку.

Реклама

Грецкие орехи

Грецкие орехи — еще один доступный растительный продукт, богатый ALA. Они также содержат белок, клетчатку и ненасыщенные жиры, поэтому могут являться полезной частью сбалансированного рациона.

Достаточно добавлять небольшую порцию орехов в кашу, салат или натуральный йогурт. В то же время, стоит помнить, что орехи достаточно калорийны, поэтому большие количества не нужны.

Семена чиа

Семена чиа также содержат много ALA. Его можно добавлять к овсянке, йогурту, смузи или использовать для приготовления пудингов. Кроме омега-3, чиа обеспечивают организм клетчаткой и другими питательными веществами.

Новости партнеров

Новости партнеров