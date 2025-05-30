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Названы неожиданный продукт, который уберет запах в холодильнике: дешево и просто
Овсянка – недооцененное натуральное чистящее средство, говорят эксперты по уборке.
Иногда даже после тщательной уборки в холодильнике может оставаться стойкий затхлый запах. Обычно его пытаются убрать уксусом или специальными средствами, которые часто не дешевы.
Впрочем, эксперты по уборке говорят, что намного проще и дешевле альтернатива, сообщает издание Еxpress.
Специалистка по уборке Найджела Бирмана говорит, что обычные сухие овсяные хлопья очень эффективно поглощают запахи холодильника и лишнюю влагу.
"Они действуют как натуральная губка, впитывая запахи и предотвращая образование плесени в холодильнике. Это способ сохранить свежесть без химикатов", - отмечает эксперт. .
Что интересно – этот метод удивительно прост. Небольшую пригоршню обычных сухих овсяных хлопьев следует поместить в открытую емкость и поставить на полку холодильника. Этот лайфгак будет незаметно работать в течение недели или двух. Ведь овсянка будет постепенно поглощать влагу и нейтрализовать сильные пищевые запахи.
Тем, кто хочет получить приятный аромат, Бирман предлагает добавить к овсянке несколько капель эфирных масел – таких как лимон или лаванда.
Кроме холодильника такой трюк можно использовать в шкафах, под раковинами или в ящиках для обуви, чтобы бороться с запахами.
"Овсянка недооценена натуральное чистящее средство. Оно нежное, абсорбирующее и полностью безопасное для использования рядом с едой. Это делает крупу идеальной для холодильника, где нужно избежать агрессивных химикатов", - советует Найджела Бирмана.
Напомним, специалисты назвали причину неприятного запаха из холодильника тогда, когда он чист.