Назван полезный шоколад для сердца и мозга: его обязательно нужно включить в свой рацион

Какой самый полезный шоколад для здоровья / © www.freepik.com/free-photo

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Большинство людей воспринимают шоколад только как десерт, однако некоторые его виды могут приносить организму реальную пользу. Эксперты в сфере питания все чаще называют одним из ценнейших продуктов темный шоколад с содержанием какао не менее 85%. Именно он содержит максимум полезных веществ и остается доступным, его можно купить в каждом супермаркете.

Почему именно шоколад из 85% какао считают лучшим

В отличие от молочного шоколада, где большую часть состава занимают сахар, сухое молоко и разнообразные добавки, темный шоколад на 85% состоит из продуктов какао-бобов.

Именно какао содержит наибольшее количество природных антиоксидантов — флавоноидов. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом, который ускоряет старение клеток и оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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Чем выше содержание какао, тем больше таких полезных соединений содержится в плитке.

Неожиданная польза для сердца и сосудов

Многочисленные исследования показывают, что умеренное потребление качественного темного шоколада может оказывать положительное влияние на состояние сосудов. Флавоноиды способствуют улучшению кровообращения и поддерживают упругость стен сосудов. Благодаря этому организм эффективнее снабжается кислородом, а сердцу легче выполнять свою работу.

Именно поэтому небольшое количество темного шоколада часто включают в рацион те люди, которые придерживаются принципов здорового питания.

Помогает мозгу работать активнее

Еще одним преимуществом продукта является его влияние на когнитивные функции. Какао содержит природные стимуляторы — теобромин и небольшое количество кофеина. Они помогают улучшить концентрацию внимания, повышают работоспособность и способствуют ясности мышления.

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Многие замечают, что несколько кусочков качественного темного шоколада помогают быстрее сосредоточиться во время работы или учебы.

Меньше сахара — больше пользы

Одной из главных причин, почему диетологи советуют именно шоколад с содержанием какао 85%, является низкое количество сахара.

В молочных плитках его может быть больше половины от общей массы продукта. В темном шоколаде этот показатель значительно ниже, поэтому он не вызывает столь резких скачков уровня глюкозы в крови.

Кроме того, насыщенный вкус позволяет быстрее ощутить удовольствие и не переедать.

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Какой шоколад покупать в магазине

При выборе продукта следует внимательно читать состав. В качественном шоколаде среди первых ингредиентов должны быть:

какао тертое;

какао-масло;

небольшое количество сахара;

натуральная ваниль или ванильный экстракт.

Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Следует избегать плиток с большим количеством ароматизаторов, пальмового масла и искусственных добавок.

Сколько можно есть без ущерба

Даже самый полезный шоколад остается достаточно калорийным продуктом. Специалисты рекомендуют ограничиваться 20-30 г в день. Такого количества достаточно, чтобы получить полезные вещества и насладиться вкусом без избытка калорий.

Лучше всего употреблять шоколад в первой половине дня или в качестве полезного перекуса между основными приемами пищи.

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