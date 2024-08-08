Названы породы котов, которые не дерут мебель и обои: оказывается, они существуют

Одной из причин, почему многие люди не хотят заводить кошек, является опасение за сохранность имущества. Действительно, большинство разновидностей кошек любят поточить когти и для этого не всегда используют когтеточку. Очень часто в ход идут мебель, диваны, ковры, обои и т.д.

Но, как утверждают знатоки, существуют породы кошек, которые безразличны к вашему имуществу и которые не будут трогать диваны и обои.

Какие породы кошек не будут портить мебель

Регдол

Эта порода считается одной из самых ласковых. Регдолы любят быть всегда с хозяевами, любят обниматься и не слишком активны. Они настолько спокойны, что позволяют носить себя на руках как куклу — отсюда и название этой породы. Поэтому можно не бояться за сохранность мебели или обоев.

Регдолл

Бирманская кошка

Бирманцы – кошки с нежным характером, общительные и человекоцентричные. Они любят проводить время с хозяевами, но при этом не мешают им. Эти кошки имеют сбалансированный темперамент и ум, понимают пределы дозволенного. Такая врожденная воспитанность не позволяет им портить имущество.

Бирманская кошка

Персидская кошка

Эти пушистые кошки с плоской мордочкой любят внимание, предпочитают спокойную обстановку и редко проявляют интерес к мебели или декору. Персы требуют особого ухода за шерстью.

Персидская кошка

Гималайская кошка

Гималайцы напоминают персидских кошек, но имеют голубые глаза и характерный окрас. Они активнее персов и, хотя любят играть, но не склонны к порче имущества.

Гималайские кошки

Селкирк-рекс

Эти кошки с вьющейся шерстью и широкой мордочкой известны своим нежным и спокойным характером. Хотя они не так умны, как бирманцы, но легко адаптируются к жизни в квартире и прекрасно уживаются с другими любимцами. А еще не будут точить когти о мебель или ковры.

Селкирк-рекс

Конечно, у каждой кошки свой характер и индивидуальность, потому всегда бывают исключения. Однако, выбирая котика из вышеназванных пород, вы в разы снижаете риск, что питомец испортит ваше любимое кресло или диван.