Названы прически, которые портят волосы и крайне опасны для кожи головы

Парикмахеры не рекомендуют часто делать некоторые прически, потому что они провоцируют ломкость и выпадение локонов, а также кожный зуд и появление перхоти.

Наверное, нет такой женщины, которая не любила бы экспериментировать со своими волосами, делать разнообразные прически и укладки. Однако не все манипуляции с локонами безопасны для их здоровья, и вот почему.

Какие прически могут испортить волосы, привести к их ломкости и выпадению

Конский хвост. Эта прическа очень популярна, потому что ее легко сделать и она придает общему образу эффектный вид. Однако следует помнить, что волосы в такой прическе испытывают негативное влияние, потому что сильно преломляются во время тугого стягивания резинкой.

Эта прическа очень популярна, потому что ее легко сделать и она придает общему образу эффектный вид. Однако следует помнить, что волосы в такой прическе испытывают негативное влияние, потому что сильно преломляются во время тугого стягивания резинкой. Косы не теряют своей популярности уже много веков, вариаций этой прически столько, что голова идет кругом. Но волосам совсем некомфортно в такой прическе, потому что косы плетутся довольно туго и еще фиксируются разнообразными агрессивными лаками, которые негативно влияют не только на локоны, но и на кожу головы, после чего может появляться зуд и перхоть. К тому же, прическа может повредить фолликулы волос и они начнут выпадать.

не теряют своей популярности уже много веков, вариаций этой прически столько, что голова идет кругом. Но волосам совсем некомфортно в такой прическе, потому что косы плетутся довольно туго и еще фиксируются разнообразными агрессивными лаками, которые негативно влияют не только на локоны, но и на кожу головы, после чего может появляться зуд и перхоть. К тому же, прическа может повредить фолликулы волос и они начнут выпадать. Начес – крайне вредная прическа для волос, которая предполагает механическое воздействие на прикорневую зону локонов. Из-за чего они могут поломаться и посечься, тогда волосы придется срезать, потому что спасти поврежденные локоны невозможно.

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