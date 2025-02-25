Названы прически, которые портят волосы и крайне опасны для кожи головы

Парикмахеры не рекомендуют часто делать некоторые прически, потому что они провоцируют ломкость и выпадение локонов, а также кожный зуд и появление перхоти.
Наверное, нет такой женщины, которая не любила бы экспериментировать со своими волосами, делать разнообразные прически и укладки. Однако не все манипуляции с локонами безопасны для их здоровья, и вот почему.
Какие прически могут испортить волосы, привести к их ломкости и выпадению
- Конский хвост. Эта прическа очень популярна, потому что ее легко сделать и она придает общему образу эффектный вид. Однако следует помнить, что волосы в такой прическе испытывают негативное влияние, потому что сильно преломляются во время тугого стягивания резинкой.
- Косы не теряют своей популярности уже много веков, вариаций этой прически столько, что голова идет кругом. Но волосам совсем некомфортно в такой прическе, потому что косы плетутся довольно туго и еще фиксируются разнообразными агрессивными лаками, которые негативно влияют не только на локоны, но и на кожу головы, после чего может появляться зуд и перхоть. К тому же, прическа может повредить фолликулы волос и они начнут выпадать.
- Начес – крайне вредная прическа для волос, которая предполагает механическое воздействие на прикорневую зону локонов. Из-за чего они могут поломаться и посечься, тогда волосы придется срезать, потому что спасти поврежденные локоны невозможно.
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