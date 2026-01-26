Названы прически, которые в 2026 году навсегда вышли из моды: что выбрать вместо этого

Какие прически вышли из моды / © Freepik

Мода на прически меняется так же быстро, как и на одежду или макияж. То, что еще год назад считалось стильным и эффектным, в 2026 году уже устарело и прибавляет возраст. Стилисты отмечают: главный тренд сегодня — естественность, легкость и живая текстура волос. Именно поэтому некоторые популярные ранее прически окончательно утратили актуальность и уступили место более современным вариантам.

Какие прически в 2026 году считаются устаревшими

Прежде всего, в прошлое ушли слишком сложные укладки с большим количеством лака и идеально зафиксированными локонами. Такие волосы имеют искусственный и тяжелый вид, словно застывший во времени.

Также больше не в моде каре с четкой геометрией без движения и объема. Оно делает образ суровым и визуально тяготит черты лица.

Высокие начесы, особенно в сочетании с гладко зачесанными висками, в 2026 году считаются явным признаком устаревшего стиля.

Одноуровневые длинные стрижки без формы и текстуры постепенно исчезают. Такие волосы часто имеют неопрятный вид и лишены динамики.

Еще один антитренд — чрезмерно яркая, неестественная окраска без плавных переходов.

Что выбрать взамен: главные тренды

В 2026 году в центре внимания — естественность и легкая небрежность. Волосы должны выглядеть так, будто они красивы само по себе, без часов укладки.

Актуальными стали многослойные стрижки, создающие движение и объем. Они делают образ живым и современным.

Мягкое каре с текстурой и удлиненными прядями у лица выглядит более свежим и естественным, чем классические ровные линии.

Каскадные стрижки вернулись в моду, но в новой интерпретации — без резких перепадов длины, максимально естественные.

В моде легкие волны и эффект «пляжных волос», не требующих идеальной симметрии.

Покраска тоже изменилась: вместо резких контрастов — мягкие переходы, техники балаяжа, шатушу и бейбилайтс, создающие глубину цвета.