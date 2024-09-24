Названы привычки родителей, которые заставят уже взрослых детей вычеркнуть их из своей жизни

Родители часто не задумываются о том, что их поведение влияет на будущие отношения с детьми.

Критикуете их выбор

Взрослые дети имеют право на свою жизнь, даже если с их решениями вы не всегда согласны. Из-за постоянных неодобрений, критики, сравнения с другими людьми доверие подрывается. Дети начинают меньше делиться подробностями из своей жизни, избегают разговоров, чтобы не выслушивать суждения.

Не хватает границ

Взрослым детям очень важно предоставить границы, чтобы они могли построить свою жизнь. Не следует приходить к ним без предупреждения, раскрывать подробности своей жизни, которые они не должны знать, непрерывно звонить и т.д. Даже если ваши намерения только хорошие, такое отсутствие границ приведет к тревогам, обидам и может сделать только хуже.

Отказ признавать чувство

Психологи относят к этому пункту такие фразы как ты слишком чувствительный, преодолей это в себе и т.д. Научитесь слушать и признавать чувство, даже если вы в этот момент их не понимаете. Так вы сможете создать с детьми более крепкую связь.

Ожидание, что дети решат все ваши проблемы

Конечно, естественно, что дети часто помогают родителям, но не следует полагаться на их постоянную эмоциональную поддержку или ожидать, что они будут решать все ваши проблемы. Постоянные отрицательные рассказы о вашей жизни заставят их чувствовать себя терапевтами, а не детьми.

Никогда не просите прощения, даже если неправы

Помните, что родители тоже могут ошибаться, ведь все мы люди. Если вы отказываетесь признать свою вину, это означает, что вы ставите его выше отношений с детьми. Тогда подрывается доверие, а еще ребенок может подумать, что он тоже не должен брать на себя ответственность.

Вызываете у детей чувство вины

Чувство вины – это сильная манипуляция. Не следует говорить фразы типа "после всего, что я сделал для вас", ведь такая роль жертвы в конце концов приводит к обиде. Очень важно, чтобы даже взрослые дети чувствовали, что могут делать свой выбор свободно, без вины.

Даете незваные советы

Иногда детям нужно просто выговориться, а не услышать от вас очередную пошаговую инструкцию, что делать. Если вы будете постоянно предлагать "незваные" советы, пытаясь решить проблемы детей, то они будут чувствовать, что вы им не верите. А еще появляется ощущение, будто они не умеют управлять собственной жизнью.

Обижаете эмоционально или физически

Никогда злоупотребление не приемлемо. Взрослые дети имеют право дистанцироваться от родителей, которые продолжают наносить им какой-либо вред (физический или эмоциональный). Жестокое обращение может иметь разные формы и никто не может оставаться в такой атмосфере очень долго.

Среди детей существуют любимцы

Отношение к одному ребенку благосклоннее, чем к другим, создает недовольство и соперничество, которые часто могут продолжаться на протяжении всей жизни. Часто взрослые дети улавливают даже незначительные отличия в отношении родителей, что может серьезно испортить отношения в семье.

Плохо говорите о партнере или муже/жене

Если их партнер на самом деле не манипулирует ими и не оскорбляет, то любая критика будет толкать вашего ребенка на защитную позицию и вредить вашим отношениям с ним. Даже если вам не нравится партнер, следует уважать выбор своего ребенка.

Все делаете о себе

Постоянно перебивать детей, возвращать разговор в свою сторону, перебивать, чтобы рассказать о себе или смотреть на их достижения через призму того, как они отражаются на вас, это путь к отстранению. Проявляйте искренний интерес к их жизни.

Даете обещания и не выполняете их

Нарушение обещаний, пренебрежение планами, даже мелкие проступки всегда разрушают доверие со временем. Если вы будете показывать детям, что на вас нельзя положиться, то они просто прекратят вам доверять и не будут обращаться за советом.

Не уважаете их время или обязательство

Взрослые дети могут быть заняты своей карьерой, личной жизнью, семьей, поэтому не должны все бросать ради вас. Всегда относитесь к их планам с уважением, ведь их время так же важно как и ваше.

Сравнение с другими людьми

Не следует сравнивать взрослых детей с братьями, сестрами, соседями, друзьями или знакомыми. Это создает чувство неадекватности и подрывает их "я". Сосредоточьтесь на сильных сторонах и цените их.

Постоянное упоминание их ошибок

Все, без исключения, могут ошибаться. Если вы постоянно напоминаете об их неудачах, это будет показывать, что вы не хотите, чтобы они изменялись и росли. Особенно, когда ребенок извинился и начал работать, чтобы искупить свою вину.

Отказ принимать ребенка таким, каков он есть

Независимо от того, идет ли речь о образе жизни, сексуальной ориентации, карьерном пути и т.п., попытка заставить взрослого ребенка соответствовать вашим ожиданиям будет создавать болезненный разрыв. Безусловная любовь родителей — это принимать и поддерживать детей такими, какие они есть.

Держать в себе злобу или оскорбление

Неразрешенный конфликт или озлобленность отравляют отношения. Не следует сосредотачиваться на прошлых образах, ведь это мешает исцелению и может привести к тому, что уже взрослый ребенок полностью дистанцируется.

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