Назван продукт №1 для долголетия: его легко найти на любой кухне

Эксперт по долголетию назвал один продукт, который может прибавить к 4 годам жизни

Существует простой и недорогой продукт, регулярное употребление которого может существенно продлить жизнь.

Об этом рассказал специалист по вопросам долголетия, исследователь National Geographic и автор бестселлеров Дэн Бюттнер.

64-летний эксперт подчеркнул, что продуктом номер один для долголетия в мире является фасоль.

Фасоль — это основа питания во всех голубых зонах планеты / © pixabay.com

«Фасоль — это основа питания во всех „голубых зонах“ планеты. Мы знаем, что одна чашка вареной фасоли в день ассоциируется примерно с четырьмя дополнительными годами жизни», — отметил Бюттнер.

Почему жители так называемых голубых зон живут дольше

По его словам, жители так называемых голубых зон — регионов, где люди живут дольше и имеют лучшее здоровье, — регулярно включают бобовые в свой рацион.

Эксперт объясняет, что фасоль содержит сложные углеводы, большое количество клетчатки и является хорошим источником растительного белка.

«Большинство людей не получают достаточно клетчатки, а фасоль помогает легко восполнить этот недостаток. К тому же, это полезный белок», — добавил он.

Его слова подтверждают и официальные Диетические рекомендации для американцев на 2020–2025 годы, где отмечено, что бобы, горох и чечевица потребляются взрослыми гораздо меньше, чем рекомендовано.

Также в UCLA Health отмечают, что одна порция фасоли обеспечивает организм калием, который необходим для регуляции АД и поддержания сердечно-сосудистой системы.

На своем сайте Бюттнер публикует рецепты из голубых зон, среди которых традиционный минестроне с большим количеством бобовых и овощей.

Специалист подчеркивает: добавить фасоль в рацион просто, недорого и это один из самых эффективных шагов к более длинной и здоровой жизни.

Отметим, что питание влияет на уровень энергии и ясный разум. Исследователи доказали, что более половины людей в возрасте 60+ не получают из рациона достаточное количество необходимых питательных веществ. А это оказывает непосредственное влияние на кости, мышцы, иммунитет, память и даже ежедневный уровень энергии.