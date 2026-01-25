- Дата публикации
Назван продукт №1 для долголетия: его легко найти на любой кухне
Эксперт по долголетию назвал продукт, который может продлить жизнь на несколько лет
Существует простой и недорогой продукт, регулярное употребление которого может существенно продлить жизнь.
Об этом рассказал специалист по вопросам долголетия, исследователь National Geographic и автор бестселлеров Дэн Бюттнер.
64-летний эксперт подчеркнул, что продуктом номер один для долголетия в мире является фасоль.
«Фасоль — это основа питания во всех „голубых зонах“ планеты. Мы знаем, что одна чашка вареной фасоли в день ассоциируется примерно с четырьмя дополнительными годами жизни», — отметил Бюттнер.
Почему жители так называемых голубых зон живут дольше
По его словам, жители так называемых голубых зон — регионов, где люди живут дольше и имеют лучшее здоровье, — регулярно включают бобовые в свой рацион.
Эксперт объясняет, что фасоль содержит сложные углеводы, большое количество клетчатки и является хорошим источником растительного белка.
«Большинство людей не получают достаточно клетчатки, а фасоль помогает легко восполнить этот недостаток. К тому же, это полезный белок», — добавил он.
Его слова подтверждают и официальные Диетические рекомендации для американцев на 2020–2025 годы, где отмечено, что бобы, горох и чечевица потребляются взрослыми гораздо меньше, чем рекомендовано.
Также в UCLA Health отмечают, что одна порция фасоли обеспечивает организм калием, который необходим для регуляции АД и поддержания сердечно-сосудистой системы.
На своем сайте Бюттнер публикует рецепты из голубых зон, среди которых традиционный минестроне с большим количеством бобовых и овощей.
Специалист подчеркивает: добавить фасоль в рацион просто, недорого и это один из самых эффективных шагов к более длинной и здоровой жизни.
Отметим, что питание влияет на уровень энергии и ясный разум. Исследователи доказали, что более половины людей в возрасте 60+ не получают из рациона достаточное количество необходимых питательных веществ. А это оказывает непосредственное влияние на кости, мышцы, иммунитет, память и даже ежедневный уровень энергии.