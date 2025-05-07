Названы пять мест, где укроп никогда не взойдет: об этом обязательно нужно знать всем огородникам

Где нельзя сеять укроп, потому что не взойдет / © Unsplash

Укроп — достаточно неприхотливая культура, однако следует учитывать некоторые важные нюансы во время его высева. Так как вместо душистой сочной зелени можно вообще ничего не получить, культура просто не взойдет. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, как правильно выбрать место для укропа, чтобы получить большой урожай сочной душистой зелени.

Рядом с морковью, петрушкой и сельдереем. Эти культуры, как и укроп, принадлежат к одной семье. Они имеют одинаковые заболевания и привлекают тех же вредителей. Также эти растения будут конкурировать за питательные вещества из почвы и подавлять друг друга. Чтобы зелень укропа обильно взошла, ее нужно сеять у капусты, лука или картофеля.

Мало света. Укроп очень любит солнце, тогда он растет зеленым, душистым и сочным. В тени и полутени зелень будет хрупкой, желтой и не будет иметь насыщенного пряного вкуса и аромата.

Легкая песчаная почва. Такая земля не может удержать достаточного количества влаги, поэтому укроп будет расти слабым и без характерного запаха. Зелень любит рыхлую землю, которая пропускает и удерживает влагу и воздух.

Кислая среда. Укроп плохо растет на кислой почве, поэтому нужно заблаговременно раскислить землю известью, но не перед самым посевом зелени. Иначе культура будет расти хилой, бледной и не будет иметь ароматного запаха.