Названы пять признаков настоящей дружбы: как понять, кто по-настоящему вас ценит

Как распознать искреннюю дружбу / © www.freepik.com/free-photo

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Настоящая дружба проверяется не количеством сообщений и не годами знакомства, а тем, как человек ведет себя рядом с вами в разных жизненных ситуациях. Кто-то может часто говорить о благосклонности, но исчезать, как только возникают трудности. А кто-то не обещает многое, однако всегда находит способ поддержать. Есть пять признаков, которые помогут понять, есть ли в отношениях взаимное уважение, доверие и искренняя заинтересованность.

Вас слушают, а не просто ждут своей очереди говорить

Человек, ценящий дружбу, интересуется не только собственными делами. Он помнит важные для вас события, спрашивает самочувствие и замечает, когда что-то изменилось в вашем настроении.

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Во время разговора настоящий друг не сводит каждую тему к собственным проблемам и не обесценивает переживание фразами типа «ничего страшного» или «не придумывай». Он может не соглашаться с вашим мнением, но пытается понять его, а не доказать свою правоту любой ценой.

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Рядом с вами остаются не только в радостные моменты

Легко поддерживать общение, когда все складывается хорошо. Значительно больше о дружбе говорит поведение человека во время неудач, разочарований или жизненных перемен.

Настоящий друг не обязательно решит все проблемы, но может выслушать, помочь конкретным делом или просто побыть рядом. В то же время поддержка не означает круглосуточной доступности: даже у близких людей есть собственные заботы и право на личное пространство.

Ваши успехи не вызывают скрытой враждебности

Искренняя дружба выдерживает не только сложные периоды, но и чужие достижения. Если вы получили повышение, нашли любимого человека или осуществили давнюю мечту, друг способен порадоваться за вас без постоянных сравнений и попыток убавить результат.

Конечно, человек может испытывать зависть или неуверенность — такие эмоции бывают у каждого. Важно другое: превращает ли она их в колкости, обесценивание и конкуренцию, способна ли честно говорить о собственных чувствах, не разрушая ваших отношений.

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Вы можете быть собой без страха осуждения

В здоровой дружбе не нужно постоянно подбирать слова, скрывать собственные взгляды или притворяться более успешным и уверенным человеком. Вы можете рассказать об ошибке, сомнении или неудачном решении, не ожидая, что это используют против вас во время следующего спора.

Настоящий друг уважает личные пределы, не заставляет делиться тем, к чему вы не готовы, и не распространяете вверенные ему секреты. Если возникает конфликт, он обсуждает проблему, а не унижает вас и не использует уязвимые места как оружие.

Дружба держится на взаимности

Не обязательно считать, кто кому сколько раз звонил по телефону или помогал. Однако если инициатива, внимание и забота постоянно идут с одной стороны, это повод задуматься над характером отношений.

В настоящей дружбе оба человека иногда делают шаг навстречу, интересуются жизнью друг друга и пытаются находить время для общения. Баланс может меняться: иногда больше поддержки нуждается один человек, иногда другой. Главное, чтобы отношения не превращались в постоянное обслуживание потребностей только одного участника.

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