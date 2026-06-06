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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
189
Время на прочтение
2 мин

Названы пять простых продуктов, которые быстро сбивают давление: они точно есть на вашей кухне

Эта пища может помочь поддерживать артериальное давление в норме и укреплять сердечно-сосудистую систему. В то же время специалисты отмечают, что лучший результат дает сочетание сбалансированного питания, физической активности, контроля веса и соблюдения рекомендаций врача.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какая еда самая лучшая для здоровья сердца

Какая еда самая лучшая для здоровья сердца / © www.freepik.com/free-photo

Повышенное АД является одной из самых распространенных проблем современности. На него оказывают влияние стресс, малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление соли и неправильное питание. Хотя продукты не могут заменить лечение, назначенное врачом, некоторые из них способны помочь поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Самое приятное, что большинство таких продуктов уже есть почти на каждой кухне.

Бананы — природный источник калия

Бананы считаются одним из лучших продуктов для людей, которые следят за АД. Они богаты калием — минерал, который помогает организму выводить избыток натрия и поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Регулярное употребление бананов может способствовать лучшему балансу электролитов и положительно влиять на состояние сосудов.

Чеснок поддерживает здоровье сосудов

Чеснок давно используют не только как ароматную приправу, но и как естественный помощник для сердца. Он содержит биологически активные соединения, которые способствуют расширению сосудов и улучшению кровообращения.

Именно поэтому чеснок часто входит в рекомендации по питанию людей с повышенным артериальным давлением.

Красная свекла помогает улучшить кровообращение

Свекла содержит природные нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество способствует расслаблению сосудов и улучшает кровоток.

Исследования показывают, что регулярное употребление свеклы или свекловичного сока может оказывать положительное влияние на показатели артериального давления и работу сердца.

Овсянка полезна для сердца и сосудов

Обычная овсяная каша является источником клетчатки и бета-глюканов, помогающих поддерживать нормальный уровень холестерина в крови. Это способствует лучшему состоянию сосудов и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, овсянка хорошо насыщает и помогает контролировать вес, что также важно для людей с гипертонией.

Натуральный йогурт снабжает организм кальцием

Кальций играет немаловажную роль в поддержании нормального артериального давления. Поэтому натуральный йогурт без большого количества сахара считается полезным продуктом для ежедневного рациона.

Он также содержит белок и полезные бактерии, положительно влияющие на пищеварение и общее самочувствие.

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Дата публикации
Количество просмотров
189
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