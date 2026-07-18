Названы пять самых модных цветов волос лета 2026 года: именно их выбирают самые стильные женщины

Какая окраска волос сейчас в моде / © pexels.com

Реклама

В тренде оттенки, имеющие дорогостоящий вид, освежают внешность и не требуют слишком частого обновления.

В Refinery29 собрали самые модные цвета волос, которые уже стали фаворитами ведущих колористов и обещают оставаться актуальными в течение всего лета.

Mocha Bronde — роскошное сочетание блонда и брюнета.

Mocha Bronde / © Фото из открытых источников

Mocha Bronde — один из главных трендов сезона. Это гармоничное сочетание светлых и темных тонов с мягкими кофейными и шоколадными переливами. Такой цвет создает эффект густых, блестящих волос и выглядит максимально естественно.

Реклама

Преимущество этой окраски заключается в том, что отросшие корни почти незаметны, поэтому поддерживать цвет гораздо проще, чем классический блонд.

Golden Hour Blonde — теплый блонд с солнечным сиянием

Golden Hour Blonde / © Фото из открытых источников

Если хочется освежить образ без резких изменений, следует обратить внимание на Golden Hour Blonde. Оттенок напоминает мягкий вечерний солнечный свет — теплый, золотистый, с легкими медовыми переливами.

Волосы выглядят так, будто естественно выгорели под летним солнцем, а лицо становится более свежим и сияющим. Именно этот эффект делает оттенок универсальным для большинства типов внешности.

Cherry Red — насыщенный вишневый, который невозможно не заметить

Cherry Red / © Фото из открытых источников

Для тех, кто любит смелые эксперименты, этим летом актуальным станет Cherry Red. Это красный сочный с холодным ягодным подтоном, который выглядит ярко, но в то же время благородно.

Реклама

На солнце этот оттенок приобретает еще большую глубину и блеск, поэтому особенно эффектно смотрится именно летом. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет кардинально обновить свой стиль.

Lemon Platinum — самый свежий блонд сезона

Lemon Platinum / © Фото из открытых источников

Платиновый блонд получил новое прочтение. Lemon Platinum — это очень светлый кремово-лимонный оттенок без чрезмерной желтизны или холодной седины.

Цвет выглядит дорого, придает волосам сияние и прекрасно сочетается как с короткими стрижками, так и с длинными локонами. Однако следует помнить, что этот оттенок требует регулярной тонировки и качественного домашнего ухода.

Salted Maple Brown — теплый каштан с естественными бликами

Salted Maple Brown / © Фото из открытых источников

Еще один лидер лета — Salted Maple Brown. Это насыщенный коричневый цвет с теплыми золотистыми прядями, создающими эффект естественного выгорания на солнце.

Реклама

Такой вариант отлично подойдет брюнеткам, которые хотят освежить образ без полного осветления волос. Кроме того, этот оттенок считается одним из наименее привередливых в уходе.

Какой цвет волос выбрать этим летом

Главный тренд 2026 года — не экстремальные изменения, а максимально естественный результат. Стилисты рекомендуют подбирать оттенок в соответствии с цветом кожи, глаз и натуральной базы волос. Именно индивидуальный подход сегодня считается основной тенденцией в мире покраски.

FAQ

Какой цвет волос сейчас в моде?

Среди самых популярных цветов волос 2026 года — Mocha Bronde, Golden Hour Blonde, Lemon Platinum, Salted Maple Brown и Cherry Red. Они выглядят естественно, придают волосам блеск и подходят большинству типов внешности.

Реклама

Какая окраска волос меньше всего нуждается в уходе?

Самыми простыми в уходе считаются Mocha Bronde и Salted Maple Brown. Благодаря плавным переходам между оттенками отросшие корни почти незаметны, поэтому цветокоррекцию можно делать значительно реже.

Новости партнеров