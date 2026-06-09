Названы пять самых полезных консервов для сердца и кишечника: их нужно есть как можно чаще

Какие консервы полезны для сердца и кишечника / © www.freepik.com/free-photo

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Многие ошибочно считают консервированные продукты менее полезными, чем свежие. На самом деле некоторые консервы могут стать отличным дополнением к здоровому рациону. Врачи и диетологи отмечают, что некоторые виды консервированных продуктов хранят большинство питательных веществ, а иногда даже превосходят свежие аналоги по содержанию отдельных полезных компонентов. Особенно ценными для сердечно-сосудистой системы и пищеварения считаются консервы из рыбы, бобовых и овощей.

Сардины — настоящий суперфуд для сердца

Диетологи часто называют консервированные сардины одним из самых полезных продуктов на полке магазина. Они содержат большое количество жирных кислот омега-3, которые способствуют снижению уровня воспаления в организме и поддерживают здоровье сосудов.

Кроме того, сардины богаты кальцием, витамином D и высококачественным белоком. Регулярное употребление этой рыбы может оказывать положительное влияние на работу сердца и помогать поддерживать нормальный уровень холестерина.

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Фасоль снабжает организм клетчаткой

Консервированная фасоль является отличным источником растительного белка и пищевых волокон. Именно клетчатка играет важную роль в поддержании здоровой микрофлоры кишечника и способствует нормальному пищеварению.

Также бобовые помогают дольше сохранять чувство сытости, стабилизируют уровень сахара в крови и способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Лосось поддерживает сосуды и мозг

Консервированный лосось содержит значительное количество жирных кислот омега-3, которые положительно влияют не только на сердце, но и на работу мозга. Он также является источником белка, селена и витамина группы В.

Эксперты отмечают, что качественный консервированный лосось может стать хорошей альтернативой свежей рыбе, особенно если нет возможности регулярно покупать охлажденные морепродукты.

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Консервированный нут полезен для пищеварения

Нут считается одним из самых лучших продуктов для поддержания здоровья кишечника. Он содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая способствует росту полезных бактерий и улучшает работу пищеварительной системы.

Кроме того, нут богат магнием, калием и растительным белоком, что делает его полезным не только для кишечника, но и для сердечно-сосудистой системы.

Томаты в собственном соку защищают сосуды

Консервированные томаты являются одним из лучших источников ликопина — мощного антиоксиданта, связывающегося с поддержкой здоровья сердца и сосудов. Интересно, что после термической обработки ликопин усваивается даже лучше, чем из свежих помидоров.

Такие томаты также содержат витамин С, калий и другие полезные вещества, помогающие поддерживать нормальное артериальное давление и общее состояние организма.

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