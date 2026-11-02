Названы пять стильных стрижек, которые держат форму и объем даже под шапкой

Какие стрижки не теряют форму под шапкой / © Mixnews

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Зимой даже тщательно уложенные волосы часто теряют объем после нескольких часов под шапкой. Особенно это заметно на тонких прядях и прическах, требующих ежедневной укладки. Однако правильно подобранная стрижка способна значительно облегчить уход: она сохраняет форму, не требует сложного стайлинга и быстро приобретает опрятный вид после снятия головного убора. Стилисты советуют обратить внимание на пять вариантов, особенно удобных для холодного сезона.

Классический боб

Какие стрижки не теряют форму и объем

Стрижка боб остается актуальной благодаря четкой форме и универсальной длине. Волосы обычно подстригают примерно до линии подбородка или чуть ниже, создавая аккуратный силуэт. Такая форма не требует сложной укладки, а после снятия шапки пряди достаточно расправить пальцами или расческой. Особенно удачным вариантом боб будет для тех, кто хочет визуально сделать волосы более густыми.

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Удлиненный боб — лоб

Какие стрижки не теряют форму и объем / © Фото из открытых источников

Если не хочется слишком коротко стричься, следует присмотреться к стрижке лоб. Ее длина обычно достигает плеч или ключиц. Благодаря этому волосы можно собрать в низкий хвост, а сама стрижка выглядит опрятно даже без сложной укладки. Легкие слои у лица придают движения, а ровный или слегка текстурированный срез помогает сохранить визуальную густоту кончиков.

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Пикси с объемным верхом

Какие стрижки не теряют форму и объем / © Фото из открытых источников

Короткая стрижка пикси — практичный выбор для тех, кто не хочет тратить много времени на прическу. Особенно интересно смотрится вариант с более короткими висками и затылком и длинными прядями сверху. После шапки верх можно быстро приподнять пальцами, повернув прическе текстуру. Такая стрижка хорошо подходит тем, кто любит выразительный силуэт и не опасается короткой длины.

Бикси

Какие стрижки не теряют форму и объем / © Mixnews

Бикси совмещает легкость короткой стрижки с мягкостью удлиненного боба. Волосы имеют многослойную форму, благодаря которой прическа выглядит более объемным и подвижным. Даже если шапка немного прижмет пряди, текстурированные слои помогут быстро восстановить форму. Это удачный компромисс для тех, кто хочет изменить образ, но пока не готов к очень коротким волосам.

Многослойная стрижка до плеч

Какие стрижки не теряют форму и объем / © Mixnews

Для обладательниц средней длины хорошим решением станет стрижка с мягкими слоями. Она убирает лишнюю тяжесть из густых волос и придает движения тонким прядям. Особенно эффектно выглядят легкие слои вокруг лица и естественная текстура без чрезмерного филирования. После снятия шапки волосы достаточно слегка взбить пальцами, чтобы вернуть прическе непринужденный вид.

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