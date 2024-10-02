Названы распространенные ошибки, из-за которых ломается холодильник и портятся продукты: не делайте так

Проверьте себя, возможно вы ненамеренно сокращаете срок годности продуктов в холодильнике и дополнительно портите саму технику.

Правильная организация холодильника

Прежде всего, выберите день, когда в холодильнике будет меньше продуктов, чтобы провести генеральную его уборку. Проверьте дату пригодности всех продуктов, откройте все баночки и посмотрите, нет ли где плесени.

Теперь пришло время тщательно помыть холодильник. Кстати, специалисты советуют делать это 2-4 раза в год. При уборке все продукты помещаются в холодные пакеты.

Сначала снимите полки и ящики, аккуратно промойте их горячей водой и средством для мытья посуды вручную, тщательно просушите и вставьте на место. Специальное чистящее средство для холодильника можете не покупать, так как большинство производителей рекомендуют использовать именно теплую воду и моющее средство для посуды. Следует избегать химических спреев и жидкостей с резким запахом, потому что они могут переноситься на продукты. Чтобы очистить стойкие загрязнения, попробуйте добавить в воду ложку пищевой соды и белый уксус.

Протирать лучше сверху вниз, не забывая про лоток для конденсата и дренажную трубку. Они расположены позади основания и являются ключевым местом, где всегда собираются крошки. Хорошо протрите верхнюю часть дверцы, а также уплотнители, чтобы убедиться, что там нет жирных пятен.

Тщательно просушите все вымытые поверхности бумажными полотенцами.

Запахи под контролем

Сильные запахи могут переходить с одних продуктов на другие. К тому же они могут не только влиять на вкус блюда, но и сокращать срок его годности. Например, квашеная капуста или разрезанная пополам луковица. Их обязательно нужно хранить подальше от молочных продуктов и яиц, которые впитывают запахи очень быстро. Убедитесь, что они плотно закрыты.

Свежий запах в холодильнике можно сохранить, не тратя на это деньги. Можно поставить на полке тарелочку с несколькими столовыми ложками пищевой соды, впитывающей ароматы. То же самое сделает и 1 ст. ложка овсяной каши. Чтобы дополнительно создать приятный запах, добавьте ванильный или лимонный экстракт.

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Почему еда портится в холодильнике: ее нужно правильно хранить / Фото: Фото из открытых источников

Салат

Чтобы в упаковке с салатом не образовывалась излишняя влага, положите внутрь лист кухонной бумаги. Вообще специалисты рекомендуют помещать листья и зелень в вентилируемый контейнер для хранения.

Хлеб

Прежде всего нужно понять, что хлеб в холодильнике будет быстрее черстветь. Поэтому его лучше хранить в специальной корзине для хлеба или в шкафу. Каждый раз буханку следует накрывать оберткой. Также вы можете нарезать хлеб на кусочки и положить в морозильную камеру.

Фрукты

Перед тем как класть фрукты в холодильник, их не следует мыть. Особенно если это мягкие фрукты. Дело в том, что из-за влаги ускорится процесс разложения и они превратятся в кашу. Фрукты лучше мыть перед употреблением.

Продукты в упаковке

Производители делают упаковку для продуктов с учетом хранения (срок годности всегда можно увидеть сверху). Поэтому лучше не перемещать еду в другие контейнеры. Особенно нельзя трогать рыбу и мясо в вакуумной упаковке. Ее можно открыть только тогда, когда вы будете готовы к приготовлению блюда.

Грибы

В идеале нужно покупать рассыпчатые грибы и хранить их в бумажных пакетах. Если вы купили те, которые уже были размещены в пластиковых контейнерах, проверьте, есть ли вентиляционные отверстия.

Лимон

Лимоны рекомендуется хранить в баночке с водой. Тогда они будут оставаться сочными и свежими в течение всего месяца. Однако не забывайте менять воду раз в несколько дней. То же делайте и с лаймами.

Овощи

Фрукты и овощи нельзя хранить в одном ящике. Многие фрукты производят природный газ (этилен), который способен ускорить созревание овощей в замкнутом пространстве холодильника.

Сыр

Лучшим местом для хранения сыров является ящик для салата. Тогда он не будет высыхать и останется свежим надолго.

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