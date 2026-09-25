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Названы самые дорогие грибы в мире: некоторые из них растут в Украине
Сколько стоят трюфели и мацутаке, какие редкие дорогие грибы можно найти в украинских лесах.
Грибы бывают не только вкусными, но и очень дорогими. Некоторые редкие виды продают за сотни и даже тысячи долларов за килограмм. Их подают в лучших ресторанах мира небольшими порциями, а поиск отдельных экземпляров превращается в настоящую охоту. Больше всего ценят грибы, которые сложно найти, невозможно или трудно выращивать искусственно, а также имеющие уникальный аромат и короткий сезон. И интересно, что некоторые представители этого дорогого грибного мира встречаются и в украинских лесах.
Какой гриб самый дорогой в мире
Когда говорят о самых дорогих съедобных грибах, прежде всего вспоминают белый трюфель. Его стоимость зависит от сезона, размера, качества и урожая, а лучшие экземпляры могут стоить тысячи долларов за килограмм.
Белый трюфель растет под землей, в симбиозе с корнями определенных деревьев. Его нельзя просто увидеть во время обычной прогулки по лесу, поэтому для поиска используют специально обученных собак.
Особо ценятся трюфели с выраженным ароматом, правильной формой и без повреждений. Еще одна причина высокой цены — быстрая потеря аромата после сборки. Именно поэтому свежесть такого гриба имеет огромное значение.
Черный трюфель: сколько стоит грибной деликатес
Второй известный представитель дорогих грибов — черный трюфель, также называемый «черным бриллиантом». Он несколько доступнее белого, но все равно относится к элитным продуктам.
Цена черного трюфеля существенно зависит от конкретного вида, сезона и качества. В современных обзорах приводят диапазон от нескольких сотен до более чем тысячи долларов за килограмм.
В отличие от белого трюфеля черный лучше переносит тепловую обработку, поэтому его используют в разнообразных горячих блюдах. Небольшое количество гриба могут добавлять к пасте, мясу, соусам, яичным блюдам или ризотто.
Какие дорогие грибы растут в Украине
В первую очередь, это трюфели, которые встречаются в лесах западной части страны, в частности в Карпатах и Закарпатье. Сообщается также о находках трюфелей в дубовых и буковых лесах других регионов.
Трюфели растут не на поверхности, а под землей, потому найти их без специальных знаний очень сложно. Они образуют симбиотическую связь с корнями деревьев и зависят от определенных почвенных и климатических условий.
Мацутаке — гриб, который стоит тысячи долларов
Еще один знаменитый дорогой гриб — мацутаке. Особенно высоко его ценят в Японии, где он считается сезонным деликатесом и символом осени.
Цена лучших японских мацутаке может достигать нескольких тысяч долларов за килограмм. Высокая стоимость объясняется редкостью гриба, особыми условиями его роста и сложностью поиска.
Мацутаке растет преимущественно в старых сосновых лесах и обитает в связи с корнями деревьев. Его ценят за очень сильный, пряный аромат со сладковатыми и смолистыми нотами.
В Украине сообщали о находке мацутаке в Ивано-Франковской области вблизи Косово в 2020 году.
Сморчок тоже относится к дорогим грибам
В список дорогих дикорастущих грибов попадают сморчки. Они появляются весной и имеют характерную ячеистую, морщинистую шапку.
Их цена значительно ниже стоимости лучших трюфелей, но на специализированных рынках и в высушенном виде сморчки могут стоить достаточно дорого.
Сморчки встречаются и в Украине, поэтому грибники могут найти этот ценный весенний деликатес.