Названы самые дорогие грибы в мире: некоторые из них растут в Украине

Какой гриб самый дорогой в мире / © www.freepik.com/free-photo

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Грибы бывают не только вкусными, но и очень дорогими. Некоторые редкие виды продают за сотни и даже тысячи долларов за килограмм. Их подают в лучших ресторанах мира небольшими порциями, а поиск отдельных экземпляров превращается в настоящую охоту. Больше всего ценят грибы, которые сложно найти, невозможно или трудно выращивать искусственно, а также имеющие уникальный аромат и короткий сезон. И интересно, что некоторые представители этого дорогого грибного мира встречаются и в украинских лесах.

Какой гриб самый дорогой в мире

Когда говорят о самых дорогих съедобных грибах, прежде всего вспоминают белый трюфель. Его стоимость зависит от сезона, размера, качества и урожая, а лучшие экземпляры могут стоить тысячи долларов за килограмм.

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Белый трюфель растет под землей, в симбиозе с корнями определенных деревьев. Его нельзя просто увидеть во время обычной прогулки по лесу, поэтому для поиска используют специально обученных собак.

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Особо ценятся трюфели с выраженным ароматом, правильной формой и без повреждений. Еще одна причина высокой цены — быстрая потеря аромата после сборки. Именно поэтому свежесть такого гриба имеет огромное значение.

Черный трюфель: сколько стоит грибной деликатес

Второй известный представитель дорогих грибов — черный трюфель, также называемый «черным бриллиантом». Он несколько доступнее белого, но все равно относится к элитным продуктам.

Цена черного трюфеля существенно зависит от конкретного вида, сезона и качества. В современных обзорах приводят диапазон от нескольких сотен до более чем тысячи долларов за килограмм.

В отличие от белого трюфеля черный лучше переносит тепловую обработку, поэтому его используют в разнообразных горячих блюдах. Небольшое количество гриба могут добавлять к пасте, мясу, соусам, яичным блюдам или ризотто.

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Какие дорогие грибы растут в Украине

В первую очередь, это трюфели, которые встречаются в лесах западной части страны, в частности в Карпатах и Закарпатье. Сообщается также о находках трюфелей в дубовых и буковых лесах других регионов.

Трюфели растут не на поверхности, а под землей, потому найти их без специальных знаний очень сложно. Они образуют симбиотическую связь с корнями деревьев и зависят от определенных почвенных и климатических условий.

Мацутаке — гриб, который стоит тысячи долларов

Еще один знаменитый дорогой гриб — мацутаке. Особенно высоко его ценят в Японии, где он считается сезонным деликатесом и символом осени.

Цена лучших японских мацутаке может достигать нескольких тысяч долларов за килограмм. Высокая стоимость объясняется редкостью гриба, особыми условиями его роста и сложностью поиска.

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Мацутаке растет преимущественно в старых сосновых лесах и обитает в связи с корнями деревьев. Его ценят за очень сильный, пряный аромат со сладковатыми и смолистыми нотами.

В Украине сообщали о находке мацутаке в Ивано-Франковской области вблизи Косово в 2020 году.

Сморчок тоже относится к дорогим грибам

В список дорогих дикорастущих грибов попадают сморчки. Они появляются весной и имеют характерную ячеистую, морщинистую шапку.

Их цена значительно ниже стоимости лучших трюфелей, но на специализированных рынках и в высушенном виде сморчки могут стоить достаточно дорого.

Сморчки встречаются и в Украине, поэтому грибники могут найти этот ценный весенний деликатес.

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