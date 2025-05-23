Названы самые модные омолаживающие стрижки для женщин за 40: трендовые прически лета 2025

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 40+ / © Freepik

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Стилисты назвали 5 топовых стрижек на лето 2025, которые визуально освежают и омолаживают. А также делают образ женщины за 40 по-настоящему эффектным и потрясающим.

Объемный боб с челкой

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 40+ / © Фото из открытых источников

Эту стильную прическу трудно не заметить — она делает образ любой дамы энергичным и полным шарма. Волосы в этой стрижке имеют длину от плеч, а челка немного выбивается вперед. Объемный боб с челкой подчеркивает черты лица и придает образу женственности. Прическа создает ощущение легкости, а также делает лицо визуально моложе.

Ассиметричная пикси

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 40+ / © pixabay.com

Такая обновленная вариация классической пикси дарит локонам дополнительную динамику и великолепие. Благодаря боковому пробору, волосы выглядят визуально более густыми, а форма стрижки — более изящной. Ассиметричная пикси открывает шею, придавая образу элегантности и свежести. Поэтому каждая женщина с такой стрижкой будет чувствовать себя молодой и привлекательной.

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Стрижка «Перышко»

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 40+ / © Mixnews

Легкая, слоистая структура этой стрижки придает волосам подвижность и экстраординарный объём. Прическа идеально подойдет женщинам, которые хотят подчеркнуть естественную текстуру своих локонов. Мелирование или легкая волнистость придадут глубины и многомерности стрижке. «Перышко» мягко обрамляет лицо, маскируя возрастные изменения. Ее необходимо делать всем женщинам, которые хотят избавиться от лишних лет.

Моб с объемными слоями

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 40+ / © Mixnews

Эта стрижка сочетает в себе текстуру и цвет, акцентируя внимание на блестящих прядях. V-образные слои позволяют демонстрировать игру оттенков, поэтому карамельные или светло-русые волосы будут иметь выразительный и эффектный вид в такой стрижке. Прическа придает локонам глубины и создает эффект густоты. Она будет идеальным выбором для женщин, стремящихся к элегантному и одновременно стильному виду.

Многослойная стрижка по шею

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 40+ / © Mixnews

Несколько небрежная и изящная, эта стрижка поражает не только формой, но и цветовым решением. Глубокий карамельно-коричневый цвет будет прекрасно подходить к теплому тону кожи. Благодаря мягким слоям этой прически волосы будут выглядеть ухоженными и блестящими. Такой стиль подчеркивает естественную красоту и придает образу изысканности, омолаживая его.