Названы самые худшие рыбные консервы, которые не стоит покупать: они невкусные, но очень дорогие

Какие рыбные консервы считаются самыми худшими / © Freepik

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Рыбные консервы давно стали популярным продуктом благодаря длительному сроку хранения и удобству. Однако далеко не все дорогостоящие консервы оправдывают свою цену. Некоторые виды рыбы после консервирования теряют вкус, становятся сухими или слишком жирными, хотя стоят значительно дороже качественных альтернатив. Эксперты по питанию и опытные кулинары назвали несколько видов консервированной рыбы, часто разочаровывающих покупателей из-за неудачного соотношения цены и качества.

Консервированный тунец в дорогих премиальных сериях

Многие покупатели считают тунец образцом среди рыбных консервов, но дорогие премиальные варианты часто не оправдывают ожиданий. После длительного хранения мясо тунца часто становится сухим, волокнистым и напоминает прессованную массу.

Особенно это касается консервов в собственном соке, где рыба теряет сочность. Однако стоимость одной банки может быть в несколько раз выше цены качественной скумбрии или сардин.

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Печень трески сомнительного качества

Печень трески считается деликатесом, поэтому ее цена часто превышает стоимость большинства других консервов. Однако многие производители добавляют избыток жира, из-за чего вкус становится тяжелым и слишком маслянистым.

Кроме того, в некоторых банках доля самой печени значительно меньше количества жидкости. В результате человек платит большие деньги фактически за жир, а не за деликатесный продукт.

Консервированный лосось

Лосось ассоциируется с дорогой и полезной рыбой, но после консервирования его вкусовые качества часто ухудшаются. Мясо становится рыхлым, теряет характерный аромат и нежную текстуру.

Особенно часто потребители жалуются на наличие большого количества кожи и костей в банке. Стоимость таких консервов может превышать цену свежей рыбы в пересчете на вес продукта.

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Крабовое мясо в консервах

Баночки с надписью «крабовое мясо» привлекательны на вид, но нередко внутри обнаруживается измельченная масса с небольшим количеством настоящего краба. Вкус такого продукта часто не отвечает ожиданиям, а цена остается очень высокой.

Именно поэтому многие шефы советуют не переплачивать за консервированный вариант, если нет возможности приобрести качественный свежий продукт.

Угорь в соусе

Консервированный угорь относится к самым дорогим рыбным консервам на полках магазинов. Однако специфический вкус нравится далеко не всем. Часто покупатели жалуются на чрезмерную жирность, большое количество соуса и малую часть рыбы.

Из-за высокой цены такая покупка нередко становится разочарованием, особенно для тех, кто пробует продукт впервые.

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Какие консервы считаются лучшими по соотношению цены и качества

Специалисты советуют обратить внимание на более доступные варианты, которые часто оказываются вкуснее:

скумбрию в собственном соке;

сардины в оливковом масле;

сайра;

сельдь в натуральной заливке;

шпроты от проверенных производителей.

Эти виды рыбы хорошо сохраняют вкус после консервирования, содержат полезные жирные кислоты и стоят заметно дешевле премиальных аналогов.

Как не ошибиться во время выбора

Перед приобретением следует внимательно читать состав. Качественные консервы должны содержать минимум ингредиентов: рыбу, соль, растительное масло или натуральный сок. Большое количество ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов часто свидетельствуют о невысоком качестве продукта.

Также важно обращать внимание на процент рыбы в банке. Чем меньше жидкости и дополнительных компонентов, тем выгоднее будет покупка.

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