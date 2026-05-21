Названы самые полезные рыбные консервы для мозга, сердца и костей: они недорогие и очень вкусные

Многие считают рыбные консервы пищей «на всякий случай», но диетологи убеждают: некоторые из них могут быть настоящим источником пользы для организма. Консервированная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, кальций, витамин D и белок, необходимые для здоровья мозга, сердца, сосудов и костей. К тому же, такие продукты стоят значительно дешевле свежей рыбы и долго хранятся. Эксперты советуют обратить внимание на несколько недорогих видов консервов, которые следует чаще добавлять в свой рацион.

Сардины — один из лучших продуктов для костей. Врачи называют сардины настоящим суперфудом среди рыбных консервов. Они содержат большое количество омега-3 жирных кислот, поддерживающих работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Особенно полезными сардины считаются из-за мягких косточек, которые можно есть вместе с рыбой. Именно они являются отличным источником кальция и фосфора для костей и зубов. Кроме того, сардины хорошо насыщают и содержат много белка.

Скумбрия поддерживает сердце и сосуды. Консервированная скумбрия содержит много полезных жиров и витамина D. Поэтому ее рекомендуют людям старшего возраста и тем, кто хочет поддержать здоровье сосудов. Специалисты отмечают, что омега-3 в скумбрии могут помогать снижать уровень плохого холестерина и положительно влиять на работу мозга. Скумбрия также имеет насыщенный вкус и отлично подходит для салатов, бутербродов или быстрых домашних блюд.

Килька в томате — недооцененный, но очень полезный продукт. Многие недооценивают обычную кильку в томатном соусе, хотя она содержит белок, полезные жиры и микроэлементы. В томатном соусе есть ликопин — антиоксидант, положительно влияющий на сердце и сосуды. Такие консервы хорошо пропитываются и остаются одними из самых доступных по цене.

Сайра — питательная рыба для мозга и нервной системы. Еще одним прекрасным вариантом для поддержания здоровья является консервированная сайра. Она содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, магний и витамины группы B, важные для работы нервной системы и мозга. Сайра хорошо насыщает организм, имеет нежную текстуру и прекрасно подходит для супов, салатов и домашних закусок.