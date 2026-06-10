Названы самые тихие породы собак: какие питомцы почти не лают

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / © pexels.com

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Собака может стать отличным компаньоном, однако многих потенциальных владельцев сдерживает опасения относительно шума. Особенно это касается людей, проживающих в многоквартирных домах, а также семей с детьми или пожилыми родственниками, для которых постоянный лай может быть источником дискомфорта. Впрочем, эксперты отмечают, что некоторые породы от природы менее склонны подавать голос.

Об этом сообщило издание boredpanda.

Специалисты обращают внимание, что так называемые «кошачьи» породы собак часто отличаются спокойным поведением, независимостью и сдержанностью. Одним из самых известных представителей этой группы является басенджи. Особенность этой породы заключается в том, что из-за строения голосового аппарата такие собаки не лают в привычном понимании. Вместо этого они могут издавать характерные звуки, похожие на йодль. Несмотря на это, басенджи остаются энергичными и любознательными животными, которым нужны активность и занятия.

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К породам, которые редко лают без причины, также относят шиба-ину и акиту. Обе происходят из Японии и известны сдержанным характером. Шиба-ину, по словам экспертов, обычно подает голос только в стрессовых ситуациях или во время сильного возбуждения. Акиты же имеют репутацию уравновешенных собак с развитыми охранными инстинктами.

Среди тихих пород часто вспоминают и борзых. Несмотря на свою скорость и охотничье прошлое, дома они обычно ведут себя спокойно и любят отдых. Подобные черты имеют также грейгаунды и салюки. Хотя эти собаки нуждаются в физических нагрузках, в быту они не относятся к особо шумным породам.

Для семейной жизни эксперты советуют рассмотреть кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Эти собаки известны мягким нравом, хорошо обучаются и не склонны реагировать лаем на каждый посторонний звук. К семейным любимцам также относят бернских зенненхундов, которые отличаются терпеливым характером и спокойным поведением.

Одними из самых тихих собак в мире специалисты называют ньюфаундлендов . Породу вывели на острове Ньюфаундленд в Канаде, где животные помогали рыбакам работать на воде. Эксперты считают, что именно такая история использования повлияла на формирование их уравновешенного темперамента.

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В перечень также вошли ши-тцу, которые опровергают распространенное мнение о том, что все маленькие собаки шумные. Эта порода веками выполняла роль компаньона и хорошо приспосабливается к жизни в квартире.

Среди менее голосистых пород эксперты называют бульдогов и французских бульдогов. Они обычно не склонны к частому лаю и предпочитают спокойный образ жизни. Немецкие доги также редко подают голос, хотя из-за больших размеров нуждаются в большем пространстве.

Отдельно специалисты упоминают уиппетов, ирландских волкодавов и мягкошерстных пшеничных терьеров. Эти собаки могут быть активными на прогулках, однако в домашних условиях обычно ведут себя сдержанно.

Напомним, большие и даже маленькие сторожевые собаки могут быть ласковыми компаньонами для детей. Кинолог рассказала, какие породы лучше всего сочетают охранные качества и семейный темперамент.

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