Названы сорта самых сладких и сочных яблок: они завалят вас урожаем огромных плодов
Какие яблони посадить весной 2026 года в своем саду: советы экспертов.
Когда речь идет об идеальных яблоках, многие представляют себе большие, ароматные плоды с хрустящей мякотью и природной сладостью. Именно такие яблоки хочется есть свежими, добавлять в салаты, варить варенье и компоты, давать детям или сушить на зиму. Если вы мечтаете о саде, который будет радовать обильным урожаем вкуснейших в мире плодов, следует обратить внимание на сорта, славящиеся своей сочностью и медовой ноткой.
Какие лучшие сорта сладких и сочных яблок
«Фуджи». Один из самых сладких сортов в мире. Мякоть плотная, очень сочная, без резкой кислинки. Плоды крупные, с розовато-красным румянцем. Преимущества этих яблок: долго хранятся, не теряют сладость даже зимой, идеальны для детей.
«Голден Делишес». Настоящая классика для тех, кто любит нежный вкус. Яблоки желтые, ароматные, с медовыми нотами и мягкой текстурой. Яблони этого сорта дают стабильно высокий урожай, яблоки можно есть свежими, варить из них джемы, делать компоты, отлично подходят для выпечки и приготовления пюре.
«Пинк Леди». Сорт яблок, в котором сладость и сочность сочетаются с легким освежающим оттенком. Мякоть хрустящая, аромат яркий, плоды красивые и аппетитные. Яблоки имеют красивый вид и насыщенный вкус, хорошо сохраняются и не теряют своей сочности до самой весны.
«Медуница». Название говорит само за себя. Один из самых сладких сортов для приусадебных участков. Яблоки небольшие, но обладают невероятным насыщенным ароматом. Плоды без кислинки, их хорошо есть свежими, хорошо сохраняются, не увядают и не гниют.