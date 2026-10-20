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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Названы страны, в которых не едят картофель: что добавляют в блюда вместо этого

Главная причина отсутствия картофеля в рационе — природные условия, история сельского хозяйства и передаваемые между поколениями кулинарные традиции. В разных странах сформировались собственные способы обработки продуктов, рецепты и привычные сочетания вкусов.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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В каких странах не едят картошку

В каких странах не едят картошку / © www.freepik.com/free-photo

Картофель давно стал привычным продуктом для украинцев: его варят, запекают, жарят и добавляют в супы. Однако в разных уголках мира основу ежедневного рациона составляют совсем другие продукты. В странах Азии чаще всего выбирают черты, во многих регионах Африки — маниок, ямс и бананы плантейн, а в Мексике традиционно используют кукурузу. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — FAO объясняет, что основные продукты питания зависят от климата, местного земледелия и кулинарных традиций.

Какие продукты заменяют картофель в разных странах

  • Япония: рис вместо привычного гарнира. В японской кухне рис занимает особое место. Его подают к рыбе, мясу, овощам и морепродуктам, используют для приготовления суши, рисовых шариков онигири и разнообразных блюд в миске. В отличие от украинской кухни, где картофель часто становится основой обеда, в Японии эту роль во многих традиционных блюдах исполняет рис. В то же время картофель японцы также едят — в частности, в карри и домашних блюдах.

  • Китай: рис и лапша. Во многих южных регионах Китая основным гарниром является рис, а в северных традиционно более распространены пшеничные продукты: лапша, паровые булочки и пельмени. Рис подают с мясом, рыбой, овощами и соусами, а лапшу используют в супах и горячих блюдах. Картофель здесь не играет такой универсальной роли, как в питании украинцев, хотя его также активно используют в кулинарии.

  • Мексика: кукурузные лепешки вместо картофеля. Мексиканская кухня невозможна без кукурузы. Из нее готовят тортильи, тамале и другие традиционные блюда. Кукурузные лепешки используют в качестве основы для тако, подают с фасолью, мясом, овощами и разнообразными соусами. В то же время важное место в рационе занимают рис и бобовые. Картофель в Мексике также доступен, но не является основным традиционным гарниром.

  • Гана: маниок, ямс и плантейн. В западноафриканской стране Гана распространены блюда из маниока, ямса и бананов плантейн — разновидности бананов, обычно готовящихся перед потреблением. Маниок перетирают и ферментируют для приготовления традиционных продуктов, в частности фуфу, а ямс варят, жарят или разминают. Плантейн также жарят или варят и подают в мясо, рыбу и острые соусы. Эти продукты обеспечивают значительную часть углеводов в традиционном рационе многих жителей региона.

  • Уганда: бананы плантейна как основа блюд. В Уганде популярное матоке — блюдо из бананов плантейн, которые готовят на пару или варят, а затем разминают. Ее подают с мясными, овощными или бобовыми соусами. Для многих семей такие бананы являются важным источником энергии и обычным гарниром. Кроме них, в Уганде едят кукурузу, рис, маниок и батат.

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