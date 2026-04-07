Названы стрижки, которые нельзя делать женщинам за 50: они старят и уродуют образ

Неудачная стрижка может испортить даже самый продуманный образ. В зрелом возрасте следует избегать слишком коротких, тяжелых и плоских вариантов. Вместо этого, равильно выбранная прическа подчеркнет естественную красоту и придаст уверенности в себе.

Какие стрижки прибавляют десятки лет

Какие стрижки прибавляют десятки лет / © Freepik

С возрастом правильно подобранная прическа становится не просто элементом стиля, а важным инструментом создания совершенного образа. Некоторые стрижки могут подчеркнуть красоту черт лица и даже омолодить, в то время как другие, наоборот, придают лишних лет и делают общий вид тяжелым. Именно поэтому важно знать, каких причесок лучше избегать после 50.

Слишком короткая стрижка

Ультракороткие стрижки с четкими резкими линиями могут подчеркивать возрастные изменения.

Они открывают лицо полностью, акцентируя внимание на морщинах и потере тонуса кожи. Кроме того, такая форма часто делает образ суровым и тяжелым. Лучше выбирать более плавные и текстурные варианты причесок.

Длинные прямые волосы без объема

Очень длинные волосы без слоев и объема могут утяжелять лицо. С возрастом волосы становятся тоньше, поэтому такая прическа лишь подчеркивает потерю густоты и делает образ уставшим.

Оптимальное решение — средняя длина с легкой градацией, придающая движения и объема.

Классическое ровное каре без текстуры

Каре с идеально ровным срезом и без объема может выглядеть слишком статически.

Оно подчеркивает линию подбородка и шеи, которые с возрастом меняются, и может прибавлять несколько лишних лет.

Лучше выбирать современные вариации каре со слоями или легкой асимметрией, они делают образ более молодым и динамичным.

На что обратить внимание при выборе стрижки

  • После 50 следует отдавать предпочтение прическам, придающим объем и движение.

  • Мягкие линии, легкая небрежность и естественность делают образ более молодым и свежим.

  • Также важно учитывать структуру волос и форму лица — это поможет выбрать действительно удачный вариант.

