Названы стрижки, которые придают объем и визуальную густоту тонким и редким волосам

Какие лучшие стрижки для тонких и редких волос / © www.freepik.com/free-photo

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Мастера парикмахерского искусства советуют выбирать стрижки, которые будут придавать слабым и редким волосам без объема визуальной густоты и пышности. Такие стрижки закрывают сразу несколько потребностей: делают волосы здоровее на вид, омолаживают общий образ и выражают естественную красоту. Рассказываем, какие четыре лучшие стрижки, придающие тонким волосам пышность, густоту и здоровое сияние.

Текстурированный боб

Какие лучшие стрижки для тонких и жидких волос / © pixabay.com

Такую стрижку любят женщины во всем мире, и не зря. Ведь она делает даже очень тонкие и редкие волосы визуально более густыми и объемными. А все за счет текстурированных прядей, которые ложатся в правильную форму, придают локонам естественную пышность и густоту. Текстурированный боб держит объем в течение дня, стрижку не нужно укладывать, достаточно помыть голову и высушить — и ваш непревзойденный образ готов. Прическа подходит для всех типов волос, поэтому каждая женщина сможет подобрать для себя самый лучший вариант текстурированного боба.

Пикси с глубоким боковым пробором

Какие лучшие стрижки для тонких и жидких волос

Это стильный и современный вариант пикси для женщин, которые имеют короткие волосы или хотят кардинально изменить их длину. Боковой пробор в прическе создает дополнительный объем и выражает черты лица. Эксперты рекомендуют всем обладательницам тонких волос не бояться коротких стрижек, потому что именно они придают локонам экстраординарный объем и визуальную густоту. К тому же, короткие стрижки не нуждаются в укладке, имеют омолаживающий эффект и за ними легко ухаживать. Поэтому они имеют только преимущества.

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Пикси-боб

Какие лучшие стрижки для тонких и жидких волос / © pixabay.com

Эта стрижка создана для женщин, имеющих тонкие волосы без объема. Благодаря своей многослойности прическа придает локонам пышность и визуальную густоту. К тому же, она имеет омолаживающий эффект и делает общий образ более динамичным. Пикси-боб не требует укладки, поэтому даже непослушные волосы будут ложиться в правильную структуру сразу после мытья.

Каскад

Какие лучшие стрижки для тонких и жидких волос

Каскад — это многослойная стрижка, также входящая в список объемных. Благодаря многослойной текстуре создается экстраординарный объем и визуальная густота. Если волосы совсем тонкие, можно выбрать растрепанный каскад, который не будет отягощать локоны, создавая дополнительный объем и легкость. За счет техники градуирования каскад становится ультрамодной стрижкой, подходящей для волос любой длины.