Названы стрижки, о которых лучше забыть после 45: прибавляют возраст и искажают образ

Какие стрижки нельзя делать после 45 / © Freepik

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Все женщины какого-либо возраста хотят выглядеть стильно и ухоженно. Однако некоторые стрижки, которые подходят в 25 лет, могут абсолютно не подходить после 45. Такие прически не только визуально прибавляют возраста, но и могут утежелять лицо и искажать его черты. Рассказываем, с какими стрижками следует навсегда проститься после 45 и что выбрать взамен.

Слишком короткая стрижка

Какие стрижки нельзя делать после 45 / © www.freepik.com/free-photo

Хотя такая стрижка очень удобна, особенно в летнюю жару, но она подчеркивает все возрастные изменения на лице: морщины, провисание кожи, потерю объема. К тому же, эта форма придает жесткость и может сделать лицо уставшим. Женщина с такой прической часто выглядит довольно сурово. Лучшим вариантом короткой стрижки для женщин после 45 будет пикси с удлиненными прядями или ее многослойные вариации с объемом на макушке.

Ровное каре до подбородка

Какие стрижки нельзя делать после 45

Эта классическая стрижка не всегда подходит женщинам, особенно в зрелом возрасте. Прямое каре подчеркивает овал лица, который с возрастом становится менее четким и может акцентировать внимание на втором подбородке или щеках. Альтернативный вариант — это удлиненное каре с легкой градуировкой и объемом у корней.

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Густая прямая челка

Какие стрижки нельзя делать после 45 / © Фото из открытых источников

Прямая челка-шторка делает черты лица плоскими и визуально опускает его верхнюю часть. Это особенно заметно, если женщина имеет низкий лоб или опущенные веки. Лучше всего выбирать рваную или удлиненную челку на бок, она будет омолаживать и вытягивать овал лица, добавляя образу легкости.

Чрезмерно филированные пряди

Какие стрижки нельзя делать после 45 / © pixabay.com

Такие стрижки остались в прошлом, но их все еще делают в салонах. Дело в том, что слишком прореженные волосы выглядят тонко и ослабленно. Что очень неуместно, ведь с возрастом волосы и так теряют свое пышность и густоту. Альтернатива — легкое каскадное оформление прически с естественной густотой без чрезмерного филирования.