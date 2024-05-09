Названы топ-10 пород собак, которые любят полаять и вызывают жалобы соседей

Собака, которая любит лаять или даже может выть, когда остается в одиночестве в квартире, может вызвать жалобы со стороны соседей. Поэтому, если вы ищете щенка, хотите завести собаку, но волнуетесь из-за возможного лая и шума, вам, вероятно, следует избегать громких пород собак.

Американский кинологический клуб составил рейтинг из 10 самых громких пород собак.

Собаки, которые лают больше всего

Чихуахуа. Это большая душа в маленьком теле, которая может давать о себе знать лая почти непрерывно, часто просто из-за скуки. Корги. Хотя некоторые виды корги не лают, первоначально эта порода была создана для выпаса крупного рогатого скота и овец. Поэтому полаять они любят. Цвергшнауцер. Терьеры, как правило, достаточно громкие, и волшебный цвергшнауцер не исключение. Его можно научить молчать, но он инстинктивно будет лаять по малейшему случаю. Йоркширский терьер – еще одна маленькая порода, которая создает много шума на пустом месте. Вест-хайленд-уайт-терьер – порода, которая любит рассказывать обо всем на свете – новом звуке, запахе или предмете – обо всем она немедленно захочет рассказать вам серией лая. Померанский шпиц. Соседи, живущие рядом с такой собакой, да и сами владельцы часто удивляются громкости, которую может выдавать такая маленькая собака. Если померанский шпиц начинает лаять, он часто не может остановиться. Бигль. Еще одна собака, выведенная для охоты, поэтому инстинктивно уведомляет владельца об интересной находке. У биглов есть два разных типа лая – один, чтобы предупредить о повседневных событиях, и длинный, громкий лай, предназначенный для более особых случаев. Сибирский хаски. Полные энергии, сибирские хаски лают, чтобы привлечь внимание и дать вам понять, что они хотят поиграть. Соберите вместе двух или более представителей этой породы, и вы можете ожидать вой, а также лай, поскольку они любят громко общаться друг с другом. Мальтийская болонка. Это замечательная сторожевая собака, которая сразу лает, когда слышит злоумышленника. Но по этим же причинам, они могут воспринимать любые звуки как угрозу. Иногда опадающих, шелестящих листьев достаточно, чтобы спровоцировать ночной залп лая. Лабрадор-ретривер. Обычно с этими собаками нет проблем, если им давать достаточно физической нагрузки. Если лабрадор весь день сидит в квартире, он может стать шумным и разрушительным.

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