Названы топовые стрижки на лето 2024: омолаживают и делают образ потрясающим

Если вы еще не успели обновить свой образ, стилисты советуют начать изменять стиль со стрижки. В трендах остаются легкие, объемные многослойные прически, закрывающие сразу несколько проблем. Из них можно выбрать именно ту, которая будет закрывать ваши индивидуальные потребности. Такие прически омолаживают, делают волосы объемными и визуально более густыми, не требуют укладки и частого обновления. Рассказываем, какие топовые стрижки в трендах лета 2024 года.

Многослойное каре

Какие стрижки в трендах летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Все текстурные стрижки на пике популярности уже не один год подряд. Это объясняется очень просто – они могут омолодить, кардинально изменить образ, скрыть недостатки и подчеркнуть естественную красоту. Поэтому неудивительно, что женщины всего мира выбирают именно такие прически. Многослойное каре – это универсальная стрижка, которая омолаживает сразу лет на 10, делает волосы объемными, а общий образ – элегантными и прекрасными. К тому же, прическа подходит к любому типу лица и структуре волос.

Бикси

Какие стрижки в трендах летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Такая стрижка сочетает в себе признаки боба и пикси, поэтому будет идеальным выбором для женщин, желающих выглядеть красиво и заодно омолодиться. Текстурные пряди в прическе делают локоны объемными, здоровыми и визуально более густыми. За счет техники стрижки можно добиться выражения скул и убрать ненужный объем в нижней части лица. Стрижка подходит для волос любой структуры, будет идеальна для всех типов лица.

Каскад

Какие стрижки в трендах летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Это стрижка с текстурными прядями разной длины, за счет чего создается объем на макушке и нежное обрамление вокруг лица. Прическа подходит как для густых волос, так и для слабых без объема. Каскад имеет омолаживающий эффект, именно поэтому не выходит из моды наверняка лет тридцать. Любая женщина с такой стрижкой будет выглядеть эффектно и игриво, несмотря на свой возраст.

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