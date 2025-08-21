Названы трендовые джинсы для пышных форм, которые скрывают недостатки фигуры и удлиняют ноги

Какие трендовые джинсы для пышных форм / © www.freepik.com/free-photo

Джинсы — это база женского гардероба. Они уместны в повседневных образах, прекрасно сочетаются с классическими вещами и всегда выглядят стильно. Однако девушкам с пышными формами бывает достаточно сложно подобрать себе модель, чтобы подходила и маскировала все недостатки фигуры. Стилисты рекомендуют женщинам обязательно выбрать себе хоть одну из этих четырех. Ведь такие джинсы не только всегда в моде, но помогают скорректировать фигуру и подчеркивают естественную красоту.

Джинсы с высокой талией

Этот крой — настоящий фаворит стилистов. Высокая посадка подтягивает живот, подчеркивает талию и создает эффект длинных ног. Такие джинсы идеальны как для повседневных образов с футболкой, так и для более элегантных луков с классическими блузами или жакетами.

Прямые классические джинсы

Классика, которая всегда уместна. Прямой крой скрывает бедра, делает силуэт более вытянутым и аккуратным. Это универсальная модель, которая подходит женщинам всех возрастов и типов фигуры. В таких джинсах у каждой дамы будет стройная фигура и длинные соблазнительные ножки.

Джинсы-клеш от колена

Этот фасон вернулся из 70-х и еще долго не собирается выходить из моды. Легкое расширение от колена уравновешивает пропорции тела и делает ноги зрительно длиннее. В сочетании с каблуками эффект действительно потрясающий. В таких джинсах стройность фигуры гарантирована каждой женщине.

Джинсы из синего денима

Цвет тоже имеет значение. Правильно подобранный насыщенный или темный оттенок, например глубокий синий, всегда делает фигуру более утонченной и привлекательной. Джинсы насыщенно-синего или черного цвета выглядят элегантно, гармонично сочетаются с любой одеждой и прекрасно маскируют недостатки.