Названы трендовые штаны сезона осень-зима 2024/2025: в моде остается классика

Холодное время года предполагает теплую одежду, поэтому пора позаботиться о том, чтобы в вашем модном арсенале была парочка брюк из предложенных вариантов. В этот холодный сезон есть из чего выбрать как ценительницам классических брюк, так и поклонницам джинсов. Рассказываем, какие самые модные варианты брюк, которые будут популярны в течение следующего года.

Палаццо

Какие самые модные штаны на осень-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Брюки-палаццо отличаются прямым кроем и высокой талией, они широко раскрываются вниз. Таким образом создается эффект плавного потока от бедра к лодыжке. Благодаря такому крою каждая представительница прекрасного пола сможет удлинить свою фигуру, а заодно скрыть несколько лишних килограммов, если есть такая проблема. Палаццо – это идеальные брюки для создания роскошных элегантных образов, они уместны на работу, свидание или праздничное мероприятие.

Классические с высокой талией

Какие самые модные штаны на осень-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Классические брюки должны находиться в гардеробе каждой женщины. Они ведь удобны, практичны и легко комбинируются с другими вещами. Этот вариант имеет стандартный крой с прямыми или слегка суженными штанинами и высокой талией. Такие брюки подходят как для офиса, так и для неформальных событий. Их можно одевать под все – блузы, свитшоты, пиджаки и гольфы, ваш образ всегда будет элегантным и совершенным.

Bootcut

Какие самые модные штаны на осень-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Брюки "Bootcut" имеют прямые штанины, обычно плавно расширяющиеся вниз, и высокую посадку. Такую модель можно носить как с ботильонами, так и с высокими сапогами, они легко заправляются в голенища. Эти штаны уместно одевать на работу, прогулку, а также создавать с ними вечерние образы.

Карго

Какие самые модные штаны на осень-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Карго – это брюки для смелых и решительных женщин, которые хотят выглядеть необычно. Этот вариант брюк имеет свободный крой и накладные карманы. С ними можно создавать идеальные многослойные образы с объемными куртками и свитерами. В таких штанах можно ходить на прогулки, в магазин, кафе или выезжать на пикники за город.

Мешковатые джинсы

Какие самые модные штаны на осень-зиму 2024/2025 / Фото: pixabay.com

Эти штаны полюбились именитым дизайнерам, поэтому они еще несколько сезонов не будут сходить с подиумов. Мешковатые джинсы подходят абсолютно всем девушкам, они универсальны, их можно одевать под все. К тому же в них очень комфортно, поэтому у каждой представительницы прекрасного пола должны быть хоть одни такие джинсы.

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