Названы три популярных цветка, которые можно есть: теперь ваши блюда будут, как из ресторана

Наверное, немногие знают, но на обычной клумбе у своего двора можно вырастить настоящие деликатесы. Опытные огородники выращивают такие растения, которые являются не только украшением сада, но и служат вкусным ингредиентом для разнообразных блюд. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Добрі Новини", какие три цветка можно добавлять в разные блюда, а вы об этом даже не подозревали.

Какие цветы можно добавить в салаты, супы и мясо

Настурция. Цветы, листья и семена этого растения имеют пикантный вкус, похожий на укроп. Этот цветок добавляют в салаты, блюда из рыбы или мяса, также делают из него приправу. Кстати, если вы любите каперсы, то семена настурции можно замариновать и употреблять как деликатес.

Цветы, листья и семена этого растения имеют пикантный вкус, похожий на укроп. Этот цветок добавляют в салаты, блюда из рыбы или мяса, также делают из него приправу. Кстати, если вы любите каперсы, то семена настурции можно замариновать и употреблять как деликатес. Гибридная фиалка Виттрока. Этот привлекательный цветок не только милует глаз, но и добавляет нежный сладковатый привкус разнообразным блюдам, напиткам и десертам. Бармены часто используют ее для декорирования разнообразных коктейлей. Фиалку можно добавлять практически ко всем блюдам, поэтому обязательно попробуйте этот изысканный ингредиент.

Этот привлекательный цветок не только милует глаз, но и добавляет нежный сладковатый привкус разнообразным блюдам, напиткам и десертам. Бармены часто используют ее для декорирования разнообразных коктейлей. Фиалку можно добавлять практически ко всем блюдам, поэтому обязательно попробуйте этот изысканный ингредиент. Чернобривцы мелкие. Эти цветы имеют чрезвычайную пользу в хозяйстве, они лечат, удобряют огород, отгоняют вредителей и служат прекрасным дополнением к традиционным блюдам. Чаще всего из чернобривцев делают приправу, которую добавляют в супы, салаты, мясо и рыбу, а также чаи. В грузинской кухне чернобривцы – это одна из самых главных специй. Кроме того, такая пряность богата антиоксидантными соединениями, поэтому крайне полезна для здоровья, молодости и красоты.

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