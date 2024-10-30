Названы три причины, почему нельзя мыть сырое мясо перед приготовлением

Хотя мясо употребляют большинство людей регулярно, но все знают, как правильно подготовить и обработать его перед приготовлением. И главное, многие люди моют мясо, несмотря на то, что большинство кулинаров и диетологов считают, что этого делать нельзя.

Почему нельзя мыть мясо: три причины

Моя мясо, мы увеличиваем риск размножения бактерий. Каким образом? На сыром мясе могут быть разные бактерии, такие, например, как сальмонеллы. И когда мы моем мясо, вода расплескивается и тем самым увеличивается риск их распространения. Эти и другие подобные бактерии уничтожаются при приготовлении только высокой температурой. Когда мы жарим или варим мясо, достаточно высокой температуры, чтобы их уничтожить. Вторая причина, почему не нужно мыть мясо, кулинарная. Чтобы не смыть его вкус. У мяса есть свои соки, которые отвечают за насыщенность вкуса и когда мы моем мясо, мы, собственно говоря, смываем его вкус. Третья причина также кулинарная. Если мы хотим пожарить мясо, излишняя влага после мытья, усложняет этот процесс жарки. Когда мы жарим помытое мясо на сковороде, начнет испаряться вода, образовываться пар. Вместо жарки мясо будет вариться.

Вместо этого диетологи советуют очистить и высушить мясо – нужно осторожно промокнуть поверхность мяса влажными бумажными полотенцами и таким образом удалить из него видимую грязь и просушить.

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