Названы три самых одиноких знака зодиака: с ними не так просто сблизиться

Какие самые одинокие знаки зодиака / © pixabay.com

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Астрологи отмечают, что знак зодиака имеет влияние не только на характер, но и на способность строить глубокие отношения.

Водолей

Водолеи — настоящие интеллектуалы, которые на много лет опережают свое время. Они увлечены своими идеями, мечтами и планами, иногда совсем забывая, что живут среди других людей. Водолеев не пугает одиночество, напротив, в тишине они обретают гармонию и спокойствие. Однако такая независимость мешает этому знаку выстраивать глубокие эмоциональные связи с другими людьми. Хотя довольно интересно, что обычно у Водолеев достаточно большой круг общения, но они редко кому-то открываются полностью.

Дева

Этот знак зодиака очень требователен как к себе, так и к другим. Они очень быстро устают от отношений и близкого общения, потому что ищут во всем идеал. К тому же, Дева пытается избегать эмоциональной близости, поэтому может чувствовать себя одинокой даже с теми, кто ее действительно любит. Также этот знак зодиака совсем не верит в любовь с первого взгляда, ему нужно время, чтобы кому-то довериться.

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Козерог

Козероги привыкли полагаться только на себя. Их эмоциональное воздержание и сосредоточенность на целях часто создают впечатление «стены», за которую трудно пробиться другим людям. Этот знак боится эмоциональной уязвимости, а открыться кому-то — это для него серьезный риск. Поэтому близость дается Козерогам непросто, а одиночество кажется привычным и безопасным.