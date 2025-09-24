- Дата публикации
Названы три стильные стрижки этой осени, которые маскируют седину и корректируют овал лица
Стильная стрижка может стать настоящим секретом молодости и уверенности. Выберите свой вариант, и вы легко замаскируете седину, подчеркнете черты лица и будете иметь потрясающий вид осенью 2025 года.
Возраст и естественные изменения внешности — не повод расстраиваться. Правильно подобранная прическа может стать настоящим союзником: подчеркнет индивидуальность, замаскирует седину и поможет визуально скорректировать овал лица. Особенно это актуально для женщин с круглой формой лица. Стилисты назвали три модных стрижки, которые помогут выглядеть стильно и свежо, даже если в ваших локонах уже есть седина.
Удлиненный боб с текстурированными прядями
Классический боб актуален всегда, но для круглого лица лучше выбрать удлиненную версию с текстурой. Такая стрижка:
придает объем в верхней части головы, благодаря чему лицо кажется более вытянутым;
создает эффект более стройного овала;
помогает скрыть седину благодаря многослойности.
Дополнительный бонус — простота укладки. Легкие волны сделают образ живым и динамичным, а удачно подобранный оттенок краски отвлечет от седины и придаст лицу свежести.
Многослойная стрижка с асимметричной челкой
Тем, кто не хочет делать слишком короткую стрижку, подойдет многослойный вариант. Градуированные пряди вокруг лица:
создают эффект легкого мелирования, который удачно маскирует седину;
зрительно суживают лицо и корректируют пропорции;
добавляют объема в зоне макушки, вытягивая овал.
Косая или асимметричная челка поможет еще больше сбалансировать черты, сделав образ современным и женственным.
Смелая короткая стрижка с удлиненными прядями
Для уверенных в себе женщин прекрасным решением станет короткая стрижка с удлиненными прядями у лица и на макушке. Она:
позволяет скрыть седину с помощью техник окрашивания типа балаяжа или мелирования;
визуально вытягивает овал лица;
придает образу легкости и подчеркивает индивидуальность.
Укладка короткой стрижки открывает пространство для экспериментов: можно создавать как элегантный деловой стиль, так и смелый креативный образ.