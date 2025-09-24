ТСН в социальных сетях

Названы три стильные стрижки этой осени, которые маскируют седину и корректируют овал лица

Стильная стрижка может стать настоящим секретом молодости и уверенности. Выберите свой вариант, и вы легко замаскируете седину, подчеркнете черты лица и будете иметь потрясающий вид осенью 2025 года.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие стрижки маскируют седину

Какие стрижки маскируют седину / © www.freepik.com/free-photo

Возраст и естественные изменения внешности — не повод расстраиваться. Правильно подобранная прическа может стать настоящим союзником: подчеркнет индивидуальность, замаскирует седину и поможет визуально скорректировать овал лица. Особенно это актуально для женщин с круглой формой лица. Стилисты назвали три модных стрижки, которые помогут выглядеть стильно и свежо, даже если в ваших локонах уже есть седина.

Удлиненный боб с текстурированными прядями

Какие стрижки маскируют седину

Какие стрижки маскируют седину

Классический боб актуален всегда, но для круглого лица лучше выбрать удлиненную версию с текстурой. Такая стрижка:

  • придает объем в верхней части головы, благодаря чему лицо кажется более вытянутым;

  • создает эффект более стройного овала;

  • помогает скрыть седину благодаря многослойности.

Дополнительный бонус — простота укладки. Легкие волны сделают образ живым и динамичным, а удачно подобранный оттенок краски отвлечет от седины и придаст лицу свежести.

Многослойная стрижка с асимметричной челкой

Какие стрижки маскируют седину / © pixabay.com

Какие стрижки маскируют седину / © pixabay.com

Тем, кто не хочет делать слишком короткую стрижку, подойдет многослойный вариант. Градуированные пряди вокруг лица:

  • создают эффект легкого мелирования, который удачно маскирует седину;

  • зрительно суживают лицо и корректируют пропорции;

  • добавляют объема в зоне макушки, вытягивая овал.

Косая или асимметричная челка поможет еще больше сбалансировать черты, сделав образ современным и женственным.

Смелая короткая стрижка с удлиненными прядями

Какие стрижки маскируют седину / © Mixnews

Какие стрижки маскируют седину / © Mixnews

Для уверенных в себе женщин прекрасным решением станет короткая стрижка с удлиненными прядями у лица и на макушке. Она:

  • позволяет скрыть седину с помощью техник окрашивания типа балаяжа или мелирования;

  • визуально вытягивает овал лица;

  • придает образу легкости и подчеркивает индивидуальность.

Укладка короткой стрижки открывает пространство для экспериментов: можно создавать как элегантный деловой стиль, так и смелый креативный образ.

