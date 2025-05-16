Названы три вещи, которые обрекают на одиночество и не дают обрести настоящую любовь

Психолог Марк Треверс в колонке для издания CNBC рассказал о самых распространенных ментальных блоках, изолирующих человека от искренних чувств и крепких отношений. Эти «ловушки» являются попытками самозащиты, и обычно обрекают только на одиночество.

Гипертрофированная независимость вместо здоровых границ. Если человек стремится все делать самостоятельно и отказывается от посторонней помощи, особенно это касается женщин, то это может быть не проявлением силы, а скорее реакцией на прошлую боль и разочарование. Марк Треверс отмечает, что такое поведение может привести к одиночеству, даже если изначально оно дает ощущение свободы и независимости.

Попытки отстраниться при малейшем дискомфорте. Чтобы выстроить прочные и долговременные отношения, необходимо иметь терпимость к чужим ошибкам и несовершенствам. Постоянная настороженность и готовность отвергнуть партнера при первом же признаке дискомфорта не позволяют построить доверительные отношения.