ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
525
Время на прочтение
1 мин

Названы три вещи, которые обрекают на одиночество и не дают обрести настоящую любовь

По словам экспертов по психологии, умение выстраивать гибкие границы и осознанно взаимодействовать с другими людьми помогает не только защитить себя, но оставаться открытым для любви и близости.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие вещи не дают обрести любовь

Какие вещи не дают обрести любовь / © www.freepik.com/free-photo

Психолог Марк Треверс в колонке для издания CNBC рассказал о самых распространенных ментальных блоках, изолирующих человека от искренних чувств и крепких отношений. Эти «ловушки» являются попытками самозащиты, и обычно обрекают только на одиночество.

Какие три вещи не дают обрести любовь и построить крепкие отношения

  • Гипертрофированная независимость вместо здоровых границ. Если человек стремится все делать самостоятельно и отказывается от посторонней помощи, особенно это касается женщин, то это может быть не проявлением силы, а скорее реакцией на прошлую боль и разочарование. Марк Треверс отмечает, что такое поведение может привести к одиночеству, даже если изначально оно дает ощущение свободы и независимости.

  • Попытки отстраниться при малейшем дискомфорте. Чтобы выстроить прочные и долговременные отношения, необходимо иметь терпимость к чужим ошибкам и несовершенствам. Постоянная настороженность и готовность отвергнуть партнера при первом же признаке дискомфорта не позволяют построить доверительные отношения.

  • Выстраивание границ, чтобы избежать, а не сделать осознанный выбор. Обычно люди путают самоотдачу и уступчивость. Когда помощь партнеру превращается в сплошную обязанность, а не свободный выбор, это приводит к эмоциональному истощению и выгоранию в отношениях. Эксперт подчеркивает, что нужно уметь соблюдать баланс и научиться различать ситуации, где следует проявлять щедрость, и мгновения, когда необходимо сохранить свой ресурс для себя.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
525
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie