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Названы три вещи, которые обрекают на одиночество и не дают обрести настоящую любовь
По словам экспертов по психологии, умение выстраивать гибкие границы и осознанно взаимодействовать с другими людьми помогает не только защитить себя, но оставаться открытым для любви и близости.
Психолог Марк Треверс в колонке для издания CNBC рассказал о самых распространенных ментальных блоках, изолирующих человека от искренних чувств и крепких отношений. Эти «ловушки» являются попытками самозащиты, и обычно обрекают только на одиночество.
Какие три вещи не дают обрести любовь и построить крепкие отношения
Гипертрофированная независимость вместо здоровых границ. Если человек стремится все делать самостоятельно и отказывается от посторонней помощи, особенно это касается женщин, то это может быть не проявлением силы, а скорее реакцией на прошлую боль и разочарование. Марк Треверс отмечает, что такое поведение может привести к одиночеству, даже если изначально оно дает ощущение свободы и независимости.
Попытки отстраниться при малейшем дискомфорте. Чтобы выстроить прочные и долговременные отношения, необходимо иметь терпимость к чужим ошибкам и несовершенствам. Постоянная настороженность и готовность отвергнуть партнера при первом же признаке дискомфорта не позволяют построить доверительные отношения.
Выстраивание границ, чтобы избежать, а не сделать осознанный выбор. Обычно люди путают самоотдачу и уступчивость. Когда помощь партнеру превращается в сплошную обязанность, а не свободный выбор, это приводит к эмоциональному истощению и выгоранию в отношениях. Эксперт подчеркивает, что нужно уметь соблюдать баланс и научиться различать ситуации, где следует проявлять щедрость, и мгновения, когда необходимо сохранить свой ресурс для себя.