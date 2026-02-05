Названы три знака зодиака, которые в феврале 2026 года сойдутся со своими бывшими

Гороскоп любви на 2026 год / © Mixnews

Реклама

В феврале всегда усиливается энергия любви, а в этом году она будет особенно сильна. Астрологи замечают редкое сочетание планет, активирующее старые эмоции, воспоминания и желание завершить то, что когда-то оставалось незаконченным. Для трех знаков зодиака это означает одно — возвращение бывших партнеров и шанс снова объединиться.

Телец

Февраль принесет Тельцам неожиданный звонок или сообщение от человека, до сих пор занимающего важное место в их воспоминаниях. Энергия Венеры, усиливающая романтические импульсы, побуждает к откровенным разговорам и честным признаниям.

Прошлые обиды отходят на второй план, а стабильность, к которой стремятся Тельцы, кажется вновь возможной. Восстановленная связь может оказаться крепче, чем была ранее, если обе стороны готовы работать над ошибками. Для многих представителей знака это станет моментом, когда они поймут: любовь не исчезла, она просто ждала правильного времени.

Реклама

Лев

В Львове в феврале активируется Марс — планета страсти и решительных действий. Это значит, что в их жизнь может неожиданно вернуться человек, с которым они имели яркие, насыщенные эмоциями отношения.

Для Львов это будет период переоценки. Они поймут, что незавершенные разговоры и невысказанные чувства все еще имеют вес. Встреча или случайное стечение обстоятельств может привести к восстановлению гармонии. Главное, не позволять гордости воспрепятствовать. Львам следует прислушиваться к своему сердцу, ведь на этот раз отношения могут перейти на новый, более зрелый уровень.

Скорпион

Для Скорпионов февраль будет месяцем эмоциональной трансформации. Плутон, их главный влиятельный покровитель, откроет путь к глубоким переживаниям и переосмыслению прошлого. И именно тогда, когда Скорпионы будут сосредоточены на своих делах, в их жизнь вернется человек, считавшийся окончательно потерянным.

Этот контакт может оказаться судьбоносным. Старые чувства вспыхнут с новой силой, и Скорпионы поймут, что бывший партнер был важнее, чем они признавали. Если дать шанс искренности и доверию, возможно восстановление глубоких, стабильных отношений.