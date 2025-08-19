ТСН в социальных сетях

Названы уникальные украинские фамилии, которые уже почти исчезли: проверьте по списку свою

В Украине существует множество редких и необычных фамилий, носителей которых осталось очень мало. У большинства таких фамилий есть интересное происхождение — от казацких прозвищ, старинных профессий, географических названий и даже шутливых слов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие украинские фамилии самые уникальные

Какие украинские фамилии самые уникальные / © Freepik

Как проверить, насколько редка фамилия

Узнать, насколько редкая ваша фамилия, можно с помощью онлайн-сервисов. Один из самых удобных — это проект «Рідні», который показывает количество носителей и регионы их проживания (данные за период 2011-2013 годов). Об этом сообщает ресурс «Радио Трек».

Эксперты подчеркивают, что стоит опасаться сайтов, требующих деньги за проверку — это может быть мошенничеством.

Какие самые редкие фамилии в Украине

  • Афендик, Болтун, Сонечко — всего по 4 носителя.

  • Бандера — 22 человека, проживающих в основном в городе Стрый.

  • Безгрешный/Безгрешный — 10 носителей.

  • Добрыйдень, Деньдобрый, Добрыйвечер — от 4 до 46 человек.

  • Загубыгорилка — 19 человек, Загубинога — 23.

  • Киев — 40, наиболее распространен в Дрогобыче, а не в столице.

  • Также производные от названий украинских городов: Днипро — 6, Львив — 8, Херсон — 4, Одеса — только 2 носителя.

  • Шутливые фамилии: Непейпиво — 79, Печиборщ — 77, Товчигречка — 87.

  • Необычные: Убийсобака — 28, Поцелуй — 17.

  • Символическое: Украина — 26 человек.

