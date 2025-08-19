- Дата публикации
Названы уникальные украинские фамилии, которые уже почти исчезли: проверьте по списку свою
В Украине существует множество редких и необычных фамилий, носителей которых осталось очень мало. У большинства таких фамилий есть интересное происхождение — от казацких прозвищ, старинных профессий, географических названий и даже шутливых слов.
Как проверить, насколько редка фамилия
Узнать, насколько редкая ваша фамилия, можно с помощью онлайн-сервисов. Один из самых удобных — это проект «Рідні», который показывает количество носителей и регионы их проживания (данные за период 2011-2013 годов). Об этом сообщает ресурс «Радио Трек».
Эксперты подчеркивают, что стоит опасаться сайтов, требующих деньги за проверку — это может быть мошенничеством.
Какие самые редкие фамилии в Украине
Афендик, Болтун, Сонечко — всего по 4 носителя.
Бандера — 22 человека, проживающих в основном в городе Стрый.
Безгрешный/Безгрешный — 10 носителей.
Добрыйдень, Деньдобрый, Добрыйвечер — от 4 до 46 человек.
Загубыгорилка — 19 человек, Загубинога — 23.
Киев — 40, наиболее распространен в Дрогобыче, а не в столице.
Также производные от названий украинских городов: Днипро — 6, Львив — 8, Херсон — 4, Одеса — только 2 носителя.
Шутливые фамилии: Непейпиво — 79, Печиборщ — 77, Товчигречка — 87.
Необычные: Убийсобака — 28, Поцелуй — 17.
Символическое: Украина — 26 человек.