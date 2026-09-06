Названы знаки зодиака, которые избавятся от своих проблем этой осенью: таких аж пять

Гороскоп удачи на сентябрь 2026 / © Mixnews

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Осень 2026 года для многих представителей зодиакального круга может стать периодом, когда наконец удастся разобраться с долго не дававшими покоя вопросами. Астрологические прогнозы на сентябрь-ноябрь указывают на тенденции к переосмыслению старых решений, завершению затяжных дел и важным изменениям в отношениях и профессиональной сфере. Астрология не может гарантировать конкретных событий, однако приверженцы этого учения считают, что определенные периоды могут быть более благоприятными для изменений.

Овен

Для Овнов осень может начаться с наведения порядка там, где давно накапливались нерешенные вопросы. Речь идет не только о работе или быте, но и о разговорах, которые представители знака долгое время откладывали.

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Сентябрь может подтолкнуть Овнов наконец-то поставить точку в ситуации, которая отнимала много сил. Астрологические прогнозы также связывают этот период с необходимостью определиться в отношениях и более четко обозначить собственные границы.

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Телец

Тельцам осень помогает постепенно выбраться из финансовой и бытовой неопределенности. Вместо поспешных решений представителям этого знака советуют действовать последовательно: пересмотреть расходы, закрыть старые обязательства и отказаться от того, что больше не приносит пользы.

Особенно важной станет честность с собой. Если проблема долгое время замалчивалась, осенью может появиться возможность, наконец, ее решить. В сентябрьских прогнозах для Тельцов также акцентируют внимание на финансах, отношениях и необходимости навести порядок в делах.

Близнецы

Для Близнецов главным словом осени может стать изменение. То, что еще недавно казалось стабильным, способно утратить актуальность и именно это откроет путь к новому.

Астрологические прогнозы связывают осень с профессиональными возможностями, новыми предложениями и просмотром дальнейших планов. Если Близнецы давно думали об изменении работы или новом направлении деятельности, осенью могут появиться интересные варианты.

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Дева

Для Дев осень может стать своеобразной точкой перезагрузки. Сентябрь особенно благоприятен для наведения порядка в личных и профессиональных делах, формирования новых привычек и отказа от давно истощающего.

Новая луна в Деве 10 сентября 2026 астрологи рассматривают как символический момент для новых намерений. После этого внимание будет постепенно смещаться на финансы, ценности и то, что действительно имеет значение.

Скорпион

Скорпионы осенью могут наконец-то разобраться с ситуацией, требовавшей эмоциональной выдержки. Особенно это касается личных отношений, древних оскорблений и непроговоренных проблем.

Сентябрь обещает быть для этого знака насыщенным: Венера переходит в Скорпион, усиливая внимание к близости и взаимоотношениям, а в конце месяца Меркурий также активизирует тему откровенных разговоров. Это может помочь сказать то, что раньше оставалось невысказанным.

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