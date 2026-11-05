Названы знаки зодиака, которые не умеют прощать: они годами обижаются и прекращают общение

Некоторые люди могут простить обиду после откровенного разговора, а другие помнят неприятные слова и поступки годами. Они не всегда выясняют отношения или устраивают скандалы — иногда просто отдаляются, перестают отвечать на сообщения и больше не пускают человека в свою жизнь. Астрологи назвали несколько знаков зодиака, которым приписывают особо сильную память на обиды и нежелание давать второй шанс.

Скорпион считается одним из самых непримиримых знаков зодиака. Он остро реагирует на измену, ложь и нарушение доверия. Даже если снаружи представитель этого знака ведет себя спокойно, внутри может долго переживать ситуацию. Скорпион неохотно открывается повторно человеку, который его подвел. Если он решил прекратить общение, вернуть былую близость будет непросто.

Телец долго строит отношения, ценит стабильность и ожидает взаимного уважения. Поэтому измена или несправедливое отношение могут стать для него серьезным ударом. Представители этого знака не любят поспешных решений, но если оскорбление накапливалось годами, одного извинения может оказаться недостаточно. Телец способен окончательно вычеркнуть человека из своей жизни, даже если когда-то считал его близким.