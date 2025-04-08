Названы знаки зодиака, которые очень неуверены и постоянно сомневаются в себе

Какие знаки зодиака неуверены / © www.freepik.com/free-photo

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В то время, как некоторые представители зодиакального круга излучают невероятную уверенность, словно они самые главные люди на планете, другие не могут избавиться от внутренней неуверенности. Рассказываем, кто из знаков зодиака постоянно сомневается в себе.

Рак

Раки известны своей чувствительностью, но вместе с тем они очень неуверены в себе. Эти люди невероятно заботливы и любящие, однако постоянно сомневаются, достаточно ли хороши для своих друзей, родных и любимых. Если Рак посылает кому-то сообщение, на него нужно сразу отвечать, иначе он будет думать, что на него обиделись. Когда кто-то делает этому знаку комплимент, то он непременно подумает, что не заслуживает этого. Внутренний критик Раков никогда не спит, поэтому им довольно сложно поверить в то, что они могут быть хорошими, талантливыми и очень важными для других.

Дева

Девы аналитические и придирчивые, однако за их внешней сдержаностью скрывается невероятная неуверенность в себе. Они всегда думают, что должны добиться большего, это зачастую заставляет их сомневаться в каждом своем решении. Дева напишет сообщение, прочтет его пять раз, удалит, а затем напишет новое, чтобы убедиться, что оно правильное. Если Деве сказать, что она сделала что-то невероятное, она ответит: «Могло быть и лучше». Перфекционизм этого знака заставляет его постоянно сомневаться, даже если он действительно лучше в чем-то.

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Рыбы

Рыбы — это чувствительные и нежные личности, которые иногда могут быть далеки от реальности, потому что чувствуют себя довольно неуверенно в ней. Они постоянно анализируют, что сказали, как себя вели, не обидели ли кого-то. Если у этого знака есть партнер, он задает себе вопрос: «А любят ли меня по-настоящему?» Если Рыбы будут искать работу, то у них будет убеждение, что все кандидаты гораздо лучше. Неуверенность Рыб часто возникает из страха, что они недостаточно хороши для других, хотя именно они являются лучшими друзьями, партнерами и коллегами.