Названы знаки зодиака, которым судьба всегда дарит второй шанс: таких счастливцев всего два

Каким знакам зодиака судьба дарит второй шанс / © Freepik

Реклама

Эксперты по астрологии говорят, что есть два представителя зодиакального круга, которым особенно везет, ведь судьба всегда позволяет им исправить свои ошибки. Высшие силы словно берегут их, подбрасывая «вторую попытку» там, где для других это невозможно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родившиеся под этим знаком считаются любимцами судьбы, когда речь идет о восстановлении баланса. Даже если они в чем ошиблись или приняли неудачное решение, жизнь часто предоставляет им кучу новых возможностей. Это может быть неожиданное предложение о работе, примирении с бывшим партнером, счастливом случае или просто внутреннем прозрении, которое помогает начать все заново. Весы постоянно стремятся к внутренней гармонии и справедливости, поэтому вселенная возвращает им то, что они теряют, чтобы восстановить баланс. А судьба дает этому знаку второй шанс, потому что он умеет учиться на своих ошибках.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эмпатичные и интуитивные рыбы словно считывают энергии жизни и всегда плывут по течению, и это работает на них. У них словно волшебный дар — «вытекать» из сложных ситуаций. И это может касаться чего-либо — отношений, работы или личного роста. Даже после грандиозных проигрышей Рыбы находят в себе силы простить себя за ошибки, отпустить ситуацию и начать жизнь с чистого листа. А судьба, в ответ на их доброту и искренность, дает им шанс снова поверить чуду. И часто такое чудо происходит. Рыбы получают второй шанс от жизни потому, что умеют верить и принимать свои ошибки.

Реклама

Если вы Весы или Рыбы, верьте в себя и жизнь, она вас никогда не подведет. Даже если что-то не выходит, не торопитесь ставить точку. Судьба готова подарить вам возможность начать все сначала, главное, не упустить свой второй шанс.