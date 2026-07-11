Какой цвет авто выбрать / © pexels.com

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И дело не только в эстетике — от него зависит, как часто придется мыть машину и насколько заметными будут даже мельчайшие недостатки лакокрасочного покрытия.

Эксперты утверждают, что самым сложным в уходе именно черный цвет автомобиля. Несмотря на свою популярность и элегантный вид, он требует гораздо больше внимания, чем светлые оттенки.

Почему черный автомобиль так быстро теряет безупречный вид

Главная причина не в том, что черные машины загрязняются быстрее. На самом деле, пыль, дорожная грязь и дождь оседают на кузове независимо от цвета.

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Проблема состоит в контрасте. На темной поверхности прекрасно видно:

пыль и песок;

водяные разводы после мытья;

следы от дождя;

пыльца растений;

мелкие царапины;

потертости и микроповреждения лака.

Поэтому даже автомобиль, который помыли несколько дней назад, может выглядеть неряшливо.

Стоит ли отказываться от черного цвета

Вовсе нет. Черный автомобиль по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов в мире. Он выглядит дорого, подчеркивает линии кузова и придает автомобилю солидность.

Впрочем, владельцам такого авто придется быть готовыми к более частому уходу. Чтобы кузов оставался блестящим, желательно регулярно мыть автомобиль, использовать качественные средства по уходу и наносить защитные покрытия, например воск или керамику. Это поможет уменьшить появление царапин и облегчит очищение поверхности.

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Какой цвет автомобиля самый практичный

Если вы хотите тратить меньше времени на уход, эксперты советуют обратить внимание на светлые цвета.

Лучше скрывают пыль и мелкие дефекты:

белый;

серебристый;

светло-серый.

На таких автомобилях менее заметны мелкие царапины, пыль и следы высохшей воды. Именно поэтому они выглядят чистыми гораздо дольше даже без регулярного мытья.

Окончательный выбор зависит от владельца

Несмотря на более сложный уход, черный автомобиль не теряет своей популярности. Многие водители готовы мириться с более частыми мойками ради его эффектного вида.

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Если же практичность для вас важнее эстетики, стоит присмотреться к белым, серебристым или серым моделям. Они значительно лучше скрывают ежедневные загрязнения и не нуждаются в тщательном уходе.

FAQ

Какой цвет автомобиля тяжелее всего ухаживать?

Самым сложным в уходе считается чёрный цвет. На нем лучше заметны пыль, мелкие царапины, водяные пятна, разводы после мытья и другие дефекты лакокрасочного покрытия.

Какой цвет автомобиля самый практичный?

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Для ежедневного использования наиболее практичными считаются белый, серебристый и светло-серый цвета. Они лучше скрывают загрязнения, мелкие царапины и дольше сохраняют аккуратный вид между мойками.

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