Не 10 тысяч: ученые подсчитали, сколько шагов нужно делать каждый день

Ученые рассказали, сколько шагов нужно проходить в день / © Getty Images

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Ученые из Оксфордского университета подсчитали, сколько шагов в день нужно делать, чтобы быть здоровым и, в частности, не заболеть раком и поддерживать тело в форме. Они также опровергли стереотип о 10 тысячах шагов в день.

Об этом пишет dailymail.co.uk .

Согласно новым исследованиям Оксфордского университета, 7 000 шагов – это все, что вам нужно, чтобы снизить на 11% вероятность развития до 13 различных видов рака.

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При 9000 шагов риск снижается на 16 процентов, но эксперты не увидели увеличения пользы от дополнительных шагов после этого уровня.

В большом исследовании, в котором приняли участие более 85 000 человек в Великобритании, участники в течение недели носили трекеры активности, измерявшие количество и интенсивность их ежедневного движения.

Через шесть лет исследователи проследили за участниками и обнаружили, что ходьба от 5 000 до 9 000 шагов указывает на более низкий риск развития рака, независимо от того, как быстро эти шаги были сделаны.

Исследователи изучали рак пищевода, печени, легких, почек, желудка, эндометрия, миелоидной лейкемии, миеломы, кишечника, головы и шеи, прямой кишки, мочевого пузыря и молочной железы, которые раньше были связаны с низкой физической активностью.

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За шесть лет наблюдения лишь три процента участников заболели одним из этих видов рака.

Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале спортивной медицины, наиболее распространенными были рак кишечника и легких у мужчин, а также рак молочной железы, кишечника, эндометрия и легких у женщин.

Замена сидячего образа жизни легкой или умеренной активностью снижает риск рака, но замена легкой активности на умеренную, как оказалось, не дает дополнительных преимуществ.

По данным Института исследования рака, легкие физические упражнения могут помочь контролировать уровень гормона инсулина, который помогает организму превращать пищу в энергию.

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Колебания уровня гормона связаны с развитием и прогрессированием рака.

Также было обнаружено, что ходьба помогает организму бороться с инфекциями, которые могут вызвать рак, и способствует поддержанию здорового веса.

Избыточный вес и ожирение являются второй самой большой причиной рака, согласно данным Cancer Research UK. Благотворительная организация утверждает, что лишний жир посылает сигналы остальному организму, которые могут заставить клетки нашего тела делиться чаще. Когда клетки делятся слишком быстро, они могут образовать раковую опухоль.

Пишу о новом исследовании в журнале The Conversation, Мхайри Моррис, биохимик и преподаватель Университета Лафборо, отметила, что 7000 ежедневных шагов не обязательно делать за один раз.

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Моррис объяснила, что вы можете разбить их на части в течение дня, заменив лифт на лестницу, прогулявшись в обеденный перерыв, пройдясь во время телефонного разговора или припарковавшись немного дальше от места назначения.