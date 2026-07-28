Не 100 и не 200 метров: стало известно, с какого расстояния камеры фиксируют скорость автомобиля

С какого расстояния камера измеряет скорость автомобиля / © Фото из открытых источников

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Многие водители, заметив дорожный знак, предупреждающий об автоматической фиксации нарушений или саму камеру, мгновенно нажимают на тормоза. Однако подобная тактика не всегда помогает избежать штрафа. Современные комплексы контроля скорости работают по определенному алгоритму и фиксируют нарушения задолго до того, как автомобиль подъедет непосредственно к устройству. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Где устанавливают знаки об автоматической фиксации

Предупреждающие знаки размещают не у самой камеры, а заранее. Это делается для того, чтобы у водителя было достаточно времени безопасно снизить скорость без резких маневров.

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Расстояние зависит от типа дороги. В пределах населённых пунктов, где действует ограничение скорости до 60 км/ч, знаки обычно устанавливают за 100–200 метров до места контроля. На загородных дорогах они могут находиться в 200–500 метрах, а на автомагистралях и скоростных трассах — примерно в 500–700 метрах.

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С какого расстояния камера измеряет скорость автомобиля

Распространенное мнение о том, что камеры определяют скорость автомобиля еще за 200 или даже 300 метров, не соответствует действительности. На самом деле зона измерения значительно меньше.

Устройства устанавливают под определенным углом к проезжей части, поэтому расстояние фиксации зависит от полосы, по которой движется транспортное средство.

Для автомобилей на крайней правой полосе скорость определяется примерно на расстоянии от 6 до 12 метров. Если транспорт движется по средней полосе, камера фиксирует показатели ориентировочно за 15–25 метров. Для крайней левой полосы этот показатель составляет около 20-35 метров.

Максимальная дистанция, на которой современные комплексы могут зафиксировать скорость, составляет примерно 60 метров.

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Какую информацию регистрирует система

После того, как камера зафиксирует нарушение, все данные автоматически передаются в информационную систему для дальнейшей обработки.

Для оформления постановления система должна получить четкое изображение автомобиля и его номерного знака. Кроме того, на материалах фиксируются дата и точное время нарушения, координаты места, фактическая скорость транспортного средства и установленное на этом участке дороги ограничение скорости.

Почему резкое торможение может не спасти от штрафа

Если водитель начинает резко снижать скорость только тогда, когда увидел камеру, это часто оказывается поздно. Устройство может измерить скорость еще до того, как автомобиль окажется рядом с местом установки комплекса.

Именно поэтому кратковременное торможение перед камерой не гарантирует, что нарушение не будет зафиксировано.

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Как избежать штрафов

Самый надежный способ не получить постановление за превышение скорости — соблюдать правила дорожного движения на протяжении всей поездки. Контроль скорости только возле камер не обеспечивает безопасное управление автомобилем и не всегда помогает избежать ответственности.

Постоянное соблюдение установленных ограничений не только залогом отсутствия штрафов, но и важным условием безопасности всех участников дорожного движения.

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