Не 30 и не 40 градусов: при какой температуре надо стирать полотенца, чтобы были мягкие, как пух
Если хотите, чтобы ваши полотенца были мягкими даже спустя годы, нужно выставлять рекомендованную температуру стирки, которая вернет им нежность и безупречную чистоту.
Полотенца — это та вещь в доме, которой мы пользуемся каждый день. Со временем даже новые ткани становятся жесткими, теряют мягкость и приятность к телу. Многие думают, что дело только в порошке или кондиционере, но на самом деле главная тайна — это правильная температура стирки.
Почему для стирки полотенец не стоит выбирать температуру 30 и 40 градусов
При 30 или 40 полотенца хорошо очищаются от пыли и легких загрязнений, но микробы и остатки мыла остаются в волокнах. Именно они со временем делают ткань жесткой и неприятной на ощупь. Поэтому стандартная стирка в прохладной воде — не лучший вариант для махровых изделий.
Какая идеальная температура для стирки полотенец
Оптимально стирать полотенца при температуре 60°. Это золотая середина:
ткань не испортится, как при кипячении в 90°;
бактерии и грязь полностью уничтожаются;
волокна раскрываются, а также старые полотенца снова становятся мягкими.
Маленькие секреты, чтобы сделать полотенца еще нежнее
Добавьте в стирку немного пищевой соды или столового уксуса, они растворяют остатки стирального порошка.
Не используйте слишком много кондиционера, он забивает волокна, и ткань теряет способность впитывать влагу.
После стирки хорошо встряхивайте полотенца и сушите на свежем воздухе, это поможет сохранить пушистость.