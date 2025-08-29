Не 30 и не 40 градусов: при какой температуре надо стирать полотенца, чтобы были мягкие, как пух

При какой температуре нужно стирать полотенца / © pixabay.com

Полотенца — это та вещь в доме, которой мы пользуемся каждый день. Со временем даже новые ткани становятся жесткими, теряют мягкость и приятность к телу. Многие думают, что дело только в порошке или кондиционере, но на самом деле главная тайна — это правильная температура стирки.

Почему для стирки полотенец не стоит выбирать температуру 30 и 40 градусов

При 30 или 40 полотенца хорошо очищаются от пыли и легких загрязнений, но микробы и остатки мыла остаются в волокнах. Именно они со временем делают ткань жесткой и неприятной на ощупь. Поэтому стандартная стирка в прохладной воде — не лучший вариант для махровых изделий.

Какая идеальная температура для стирки полотенец

Оптимально стирать полотенца при температуре 60°. Это золотая середина:

ткань не испортится, как при кипячении в 90°;

бактерии и грязь полностью уничтожаются;

волокна раскрываются, а также старые полотенца снова становятся мягкими.

Маленькие секреты, чтобы сделать полотенца еще нежнее