Не 60 градусов: эксперты назвали температуру, при которой на самом деле нужно стирать полотенца

При какой температуре стирать полотенца / © pexels.com

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Однако современные средства для стирки и стиральные машины изменили правила ухода за вещами. Оказывается, далеко не всякий раз полотенцам нужна горячая вода.

В AOL рассказали, при какой температуре стирать полотенца, когда следует использовать горячую воду, а когда лучше выбрать холодную.

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В какой воде лучше стирать полотенца

Раньше рекомендации по стирке были достаточно простыми: для белых вещей использовали горячую воду, а для темных — холодную. Современные стиральные средства эффективно работают и при более низких температурах, поэтому этот подход постепенно меняется.

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Для полотенец, не имеющих сильных загрязнений, обычно достаточно холодной воды. Это касается банного полотенца, которым воспользовались от одного до трех раз, полотенца для рук, которое использовали в течение двух-трех дней, а также кухонного полотенца, которым только вытирали чистые руки или посуду.

Стирка в холодной воде имеет еще несколько преимуществ: ткань медленнее изнашивается, а стиральная машина тратит меньше электроэнергии на нагрев воды.

Однако существуют ситуации, когда без горячей воды все же не обойтись.

Когда полотенца нужно стирать в горячей воде

Прежде горячая стирка целесообразна, если кто-то дома болел и пользовался полотенцем. В таком случае его рекомендуют постирать в горячей воде, если это позволяет изготовитель. Поэтому перед стиркой обязательно проверьте информацию на этикетке.

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Особенно внимательно нужно относиться к кухонным полотенцам. Если ткань контактировала с сырым мясом, птицей или морепродуктами, ее следует стирать в горячей воде. Поэтому при покупке кухонных полотенец полезно сразу проверять, какую максимальную температуру стирки они выдерживают.

Высокая температура также может потребоваться, если:

на полотенце остались сложные пятна;

белая ткань пожелтела или посерела;

полотенце имеет неприятный или затхлый запах;

ткань контактировала с потенциально опасными загрязнениями;

полотенцем вытирали домашнее животное.

В то же время в каждом случае нужно учитывать рекомендации производителя по максимально допустимой температуре.

Почему не стоит постоянно стирать полотенца в горячей воде

Может показаться, что самое простое решение — всегда устанавливать высокую температуру и не задумываться над степенью загрязнения. Однако регулярная стирка в горячей воде способна сократить срок службы полотенец.

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Высокая температура может способствовать усадке ткани, износу волокон и появлению лопатки. В результате любимое пушистое полотенце скорее потеряет привлекательный вид.

Есть и экономический аспект. Стиральной машине нужно нагреть воду, следовательно, стирка при высокой температуре требует больше электроэнергии.

Поэтому для полотенец без серьезных загрязнений нет необходимости каждый раз выбирать максимально горячий режим.

Как правильно стирать полотенца, чтобы они дольше оставались мягкими

Температура — далеко не единственный фактор, от которого зависит состояние полотенец.

Новые полотенца следует постирать перед первым использованием. При дальнейшей стирке не нужно добавлять слишком много стирального средства. Его остатки могут накапливаться в волокнах, из-за чего ткань становится жестче и со временем может приобрести неприятный запах.

Осторожно следует использовать и кондиционер для белья. Он может оставлять на волокнах своеобразное покрытие, через которое полотенца хуже поглощают воду.

Полотенца также желательно стирать отдельно от одежды, а по возможности и от постельного белья.

Не менее важна правильная сушка. После стирки полотенца нужно полностью высушить, ведь длительное пребывание во влажном состоянии способствует появлению характерного затхлого запаха. В то же время пересушивать ткань тоже не стоит — это может отрицательно сказаться на хлопчатобумажных волокнах.

Следовательно, ответ на вопрос, при скольких градусах стирать полотенца, не может быть одинаковым для всех случаев. Если полотенце использовали всего несколько раз и на нем нет серьезных загрязнений, достаточно прохладного режима. Горячую воду лучше оставить для ситуаций, когда требуется более интенсивная очистка. И перед выбором температуры всегда следует проверять рекомендации производителя на этикетке.

FAQ

При какой температуре стирать полотенца — 40 или 60 градусов?

Температуру прежде всего следует выбирать в соответствии с рекомендациями на этикетке и степенью загрязнения. Для полотенец без сильных загрязнений обычно нет необходимости каждый раз использовать горячую воду. Высшую температуру целесообразно выбирать, если полотенца сильно загрязнены, имеют неприятный запах, использовались во время болезни или нуждаются в более тщательной очистке.

Как стирать полотенца, чтобы они были мягкими и пушистыми?

Не используйте избыточное количество стирального средства и не злоупотребляйте бельевым кондиционером, поскольку остатки этих средств могут накапливаться в волокнах. Стирайте полотенца отдельно от одежды, соблюдайте температуру, указанную производителем, и тщательно высушивайте их после каждой стирки. При этом старайтесь не пересушивать ткань.

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