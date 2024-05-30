Не 60 и не 90 градусов: какой температурный режим наилучший для стирки постельного белья

Следует помнить, что цветное белье во время стирки при высоких температурах будет терять свой яркий оттенок.

Очень досадно, когда постельное белье теряет свой первозданный яркий цвет. Ведь качественная постель не дешева, поэтому хочется сохранить ее новой подольше. Такая возможность есть, если ее стирать при правильном температурном режиме. Тогда ваше белье будет оставаться ярким несколько лет. Рассказываем, как стирать постель, чтобы она оставалась яркой в течение длительного времени.

При какой температуре нужно стирать постельное белье

Многие стирают свою постель при высокой температуре, считая, что так лучше выстирается ткань. Другие убеждены, что нужно выставлять режим на 30 градусов, чтобы вещи не испортились и не теряли свой цвет.

Так какая температура будет лучше для стирки постельного белья? На этот вопрос эксперты дают однозначный ответ: температура стирки должна быть в пределах 40 градусов. Если ваша постель из шелка, тогда следует стирать за 30 градусов. Махровое белье стирается за 40 градусов без использования кондиционеров.

Постель можно стирать за 60 градусов, в зависимости от типа ткани. Такая температура будет лучшей для однотонных белых хлопчатобумажных изделий. Для цветной ткани этот температурный режим не подходит. Для того чтобы выбрать лучшую температуру стирки для своего постельного белья, также следует читать инструкцию от производителя.

Как правильно стирать постельное белье в стиральной машине

Чтобы постель выстиралась как можно лучше, нужно соблюдать несколько простых правил.

Перед стиркой необходимо вывернуть постель, чтобы вытряхнуть всю пыль и грязь, забившуюся в уголки текстильных изделий. Вещи нужно складывать аккуратно, тогда постель не будет мяться, а вам не придется ее гладить. Если на белье есть пятна, тогда его следует замочить перед стиркой. Затем выберите средство для стирки. Если это жидкое средство, одного колпачка будет вполне достаточно. Если вы пользуетесь порошком, нужно сыпать столовую ложку на килограмм белья. Или отмерить нужное количество мерным стаканчиком.

На каком режиме лучше стирать постель

Чтобы ткань не повредилась, не потеряла свой первозданный вид и была яркой как можно дольше, лучше стирать постельное белье на деликатном режиме. Если постель из льна или хлопка, допускаются высокие температуры до 90 градусов. Это в том случае, если вещи очень грязные и предварительное замачивание не помогло.

Как часто нужно стирать постель? Эксперты рекомендуют стирать белье не чаще раза в неделю. Тогда она будет служить вам много лет, оставаясь яркой в течение длительного времени.

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