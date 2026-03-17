Не беритесь за секатор: эксперты назвали садовые растения категорически запрещено обрезать в марте

Эксперты назвали садовые растения, которые нельзя обрезать в марте

Правильная обрезка садовых растений — это залог здоровья и привлекательного вида вашего сада, ведь она стимулирует рост и освобождает растения от больных ветвей. Однако несоблюдение сезонных сроков может погубить насаждения: для большинства видов критически важно провести процедуру именно после завершения периода цветения.

Об этом пишет Daily Express.

Специалисты рассказали о трех видах садовых растений, которые не следует обрезать в марте.

Жимолость

Жимолость ценят за ее нежный аромат и особые цветы, однако март — худшее время для работы с секатором. Эксперты по садоводству отмечают, что обрезка в этот период грозит как вьющимся, так и кустовым сортам, ведь вы рискуете собственноручно удалить цветочные почки, которые должны были бы распуститься в этом году.

Выбирая время для ухода, ориентируйтесь на период цветения: растения, цветущие весной или в начале лета, стоит укорачивать лишь после того, как они отцветут. Если же ваша жимолость радует цветами ближе к осени, процедуру лучше отложить до следующей весны.

Кленовые деревья

Несмотря на то, что обрезка кленовых деревьев не повредит взрослому дереву, специалисты советуют не обрезать их в марте. Клены содержат сладкий сок, который может привлекать различных вредителей. По этой причине их нужно обрезать в летние месяцы, чтобы избежать кровотечения сока.

Если его обрезать и он пустит сок, это может оставить следы на коре, что сделает его более уязвимым к болезням и вредителям.

Азалии

Азалии следует обрезать сразу после завершения цветения, иначе на следующий год кустарник может остаться без цветов. Для большинства сортов этот период наступает летом, что является оптимальным временем для формирования кроны.

Жасмин

Жасмин также нужно обрезать сразу после завершения цветения, которое обычно происходит осенью. Однако это зависит от сорта. Поскольку есть вид жасмина, который цветет зимой, то он нуждается в обрезке в конце зимы или в начале весны.

