Не бор и не калий: чем подкормить красную свеклу в летнюю жару, чтобы росла, как на дрожжах

Чем подкормить красную свеклу в жару / © Pixabay

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В разгар лета многие огородники сталкиваются с проблемой: красная свекла вдруг перестает расти, листья тускнеют, а корнеплоды не формируются. Обычно в такое время советуют подпитывать растения пеплом, бором и калием, однако есть более важный микроэлемент, о котором часто забывают. Это фосфор. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Сенсация», чем лучше подкармливать свеклу в летнюю жару.

Почему именно фосфор спасает красную свеклу в жару

Жара вызывает активное испарение влаги из почвы. Поэтому растение не может нормально усваивать питательные вещества, и вместо роста борется за выживание. Именно поэтому свекла летом нуждается в особой поддержке, чтобы не остановилось ее развитие. И самым важным элементом в этот период для нее становится фосфор. Именно он способствует:

формированию сильной корневой системы;

активному созреванию корнеплода;

улучшению общего иммунитета растения.

Фосфор в небольших количествах есть в древесной пепле, но в жару этого мало. Лучше воспользоваться специальными фосфорными удобрениями, которые оказывают быстрое действие.

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Как правильно подкормить красную свеклу фосфором

Суперфосфат — самый простой вариант для внесения в сухом виде в междурядья или для приготовления водного раствора для полива под корень. Монокалий фосфат — отлично подходит для внекорневой подкормки, по листку. Особенно эффективен в нестабильную погоду или при резких перепадах температур.

Важно использовать мягкую и теплую воду во время подкормки во избежание дополнительного стресса для растения. Чтобы подкормка подействовала быстро и без ущерба, следуйте инструкциям на упаковке. Не превышайте дозировку, особенно при обработке листьев.