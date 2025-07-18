ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
170
Время на прочтение
2 мин

Не бор и не калий: чем подкормить красную свеклу в летнюю жару, чтобы росла, как на дрожжах

Что на самом деле нужно свекле в жаркие дни: проверенное удобрение, оживляющее овощные культуры.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить красную свеклу в жару

Чем подкормить красную свеклу в жару / © Pixabay

В разгар лета многие огородники сталкиваются с проблемой: красная свекла вдруг перестает расти, листья тускнеют, а корнеплоды не формируются. Обычно в такое время советуют подпитывать растения пеплом, бором и калием, однако есть более важный микроэлемент, о котором часто забывают. Это фосфор. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Сенсация», чем лучше подкармливать свеклу в летнюю жару.

Почему именно фосфор спасает красную свеклу в жару

Жара вызывает активное испарение влаги из почвы. Поэтому растение не может нормально усваивать питательные вещества, и вместо роста борется за выживание. Именно поэтому свекла летом нуждается в особой поддержке, чтобы не остановилось ее развитие. И самым важным элементом в этот период для нее становится фосфор. Именно он способствует:

  • формированию сильной корневой системы;

  • активному созреванию корнеплода;

  • улучшению общего иммунитета растения.

Фосфор в небольших количествах есть в древесной пепле, но в жару этого мало. Лучше воспользоваться специальными фосфорными удобрениями, которые оказывают быстрое действие.

Как правильно подкормить красную свеклу фосфором

  1. Суперфосфат — самый простой вариант для внесения в сухом виде в междурядья или для приготовления водного раствора для полива под корень.

  2. Монокалий фосфат — отлично подходит для внекорневой подкормки, по листку. Особенно эффективен в нестабильную погоду или при резких перепадах температур.

Важно использовать мягкую и теплую воду во время подкормки во избежание дополнительного стресса для растения. Чтобы подкормка подействовала быстро и без ущерба, следуйте инструкциям на упаковке. Не превышайте дозировку, особенно при обработке листьев.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
170
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie