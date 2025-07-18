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Не бор и не калий: чем подкормить красную свеклу в летнюю жару, чтобы росла, как на дрожжах
Что на самом деле нужно свекле в жаркие дни: проверенное удобрение, оживляющее овощные культуры.
В разгар лета многие огородники сталкиваются с проблемой: красная свекла вдруг перестает расти, листья тускнеют, а корнеплоды не формируются. Обычно в такое время советуют подпитывать растения пеплом, бором и калием, однако есть более важный микроэлемент, о котором часто забывают. Это фосфор. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Сенсация», чем лучше подкармливать свеклу в летнюю жару.
Почему именно фосфор спасает красную свеклу в жару
Жара вызывает активное испарение влаги из почвы. Поэтому растение не может нормально усваивать питательные вещества, и вместо роста борется за выживание. Именно поэтому свекла летом нуждается в особой поддержке, чтобы не остановилось ее развитие. И самым важным элементом в этот период для нее становится фосфор. Именно он способствует:
формированию сильной корневой системы;
активному созреванию корнеплода;
улучшению общего иммунитета растения.
Фосфор в небольших количествах есть в древесной пепле, но в жару этого мало. Лучше воспользоваться специальными фосфорными удобрениями, которые оказывают быстрое действие.
Как правильно подкормить красную свеклу фосфором
Суперфосфат — самый простой вариант для внесения в сухом виде в междурядья или для приготовления водного раствора для полива под корень.
Монокалий фосфат — отлично подходит для внекорневой подкормки, по листку. Особенно эффективен в нестабильную погоду или при резких перепадах температур.
Важно использовать мягкую и теплую воду во время подкормки во избежание дополнительного стресса для растения. Чтобы подкормка подействовала быстро и без ущерба, следуйте инструкциям на упаковке. Не превышайте дозировку, особенно при обработке листьев.